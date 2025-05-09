房市「割肉潮」來襲　高雄屋主買在高點含淚賠售

▲全台房市買氣冷颼颼，賠售物件陸續出現。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

全台房市買氣冷颼颼，賠售物件陸續出現。根據實登顯示，堪稱高雄「蛋黃中蛋黃」的農16特區，有中古屋主賠售90萬元售出，北高也有間小套房，屋主在房價高點入手，轉手以賠售55萬元收場，專家表示，割肉賠售多因購入價過高或資金需求，迫使屋主讓價求現金。

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根據實價登錄顯示，今年高雄首季出現多筆賠售案例，像是農16特區的1棟19年大樓，7樓戶2月以1760萬元售出，較2023年底的1850萬元入手價，原屋主轉手虧了90萬元，等於不到2年賠了一台國產車。北高雄九如一路43年的小套房，賣家2023年8月以335萬元購入，1月以280萬元售出收場，帳面小賠55萬元，虧損幅度也有16%。

高雄市不動產仲介商業公會副理事長陳揚智表示，高雄Q1的賠售案例，屋主持有時間多未滿2年，最短僅4個月，恰好是房價高點。

陳揚智表示，一般來說，會出現賠售的原因大約分3種，主要是物件瑕疵如漏水或事故、或是購入價格過高導致轉手價格不如預期，以及屋主急售需要資金周轉。尤其房市轉冷，買氣與信心動搖，部分屋主選擇小賠或平價出場。陳揚智說：「近期預售屋交屋潮中，也有購屋族因貸款受限或成數不足，為避免高達15%的違約金，寧願賠售其他房產換現金。」

交易區域 交易標的 交易日 持有期 成交總價 (萬元) 帳面損益 (萬元) 屋齡 (年) 樓層 (層) 鼓山區 富農路 2025/02 1.2 年 1,760 賠90 19 7/15 2023/12 --- 1,850 --- --- --- 三民區 九如一路 2025/01 1.5 年 280 賠55 43 10/12 2023/08 --- 335 --- --- --- 三民區 九如一路 2025/03 5 個月 1,520 賠10 9 13/13 2024/11 --- 1,530 --- --- --- 三民區 春陽街 2025/03 10 個月 1,015 賠5 30 4/24 2024/06 --- 1,020 --- --- --- 左營區 新榮街 2025/02 4 個月 2,000 0 20 3/11 2024/12 --- 2,000 --- --- ---

▲2025年Q1高雄成屋賠售交易。資料來源:內政部實價登錄。（ETtoday製表）

住商機構高屏澎區協理林祺博分析，今年房市進入買方市場，買賣雙方價格出現大幅拉鋸，若願意讓利或低於行情出售，待售期明顯降低。林祺博指出，賠售物件多為屋齡20年以上的中古屋，主因中古物件房價漲幅不如新屋，加上多為中低總價，購屋門檻相對低、成交快，因而成為賣家願意讓利，或是資產想要快速變現的優先選擇。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮提醒，不論賣屋是否有獲利，即便虧本賣屋，納稅義務人在過戶登記次日起算30天內，仍須主動申報房地合一稅，以免受罰。

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