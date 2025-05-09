南高蛋黃區飯店求售　在地：建商不出手只能「比便宜」

▲近期「常客商旅」以1.5億元順利售出，這類高總價物件，若能吸引建商收購整合行情較佳。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南高是高雄最熱鬧的蛋黃區，區內商業機能發達，近期各有飯店、商旅分別開出2億元、1.2億元打包求售。專家分析，近期「常客商旅」以1.5億元順利售出，這類高總價物件，若能吸引建商收購整合行情較佳，不然只能「比便宜」。

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高雄目前有不少飯店、商旅出售中，位於北高的「常客商務旅館」，因傾斜被網友封為「超歪樓」商旅，今年4月成功拍出，底價1億5360萬元，意外由華南銀行AMC以底價入手，換算土地單價為129.3萬元。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，以九如路的地價來看，單坪行情約120~130萬元，入手價格符合行情，加上華南金AMC具都更危老改建背景，之後有機會整合周邊基地開發。

▲「帝王大飯店」位於中央公園商圈，地段相當精華，步行約3分鐘可到大立精品。（圖／記者張雅雲攝）

市中心土地價值高，買家入手舊飯店、商旅可繼續經營，之後也有機會整合周邊基地，擴大面積以做都更危老改建，近期有意出售的飯店、商旅就有2家，目前均已歇業。

「帝王大飯店」位於中央公園商圈，地段相當精華，步行約3分鐘可到大立精品，地坪78.9坪、建坪702.7坪，強調帶飯店牌照出售，開價2億元；另一間「瑞谷商旅」位於七賢一路，離捷運信義國小站也不遠，地坪88坪、建坪716.5坪，以1.2億元價格求售。

▲「瑞谷商旅」位於七賢一路，離捷運信義國小站也不遠。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產高雄七賢加盟店長祝遵評表示，在土地行情方面，中華三路屬於南高蛋黃區，周邊若有建商收購，土地價值高，單價約200~250萬元。相較之下，「瑞谷商旅」周邊因建商已經完成收購，土地行情回歸區域價值，落在單價100萬元左右，短期內難以期待建商整合，只能現況利用。

飯店名稱 交易類型 位置 地坪 (坪) 建坪 (坪) 價格 (億元) 常客商務旅館 拍賣 九如路 118.8 1214 1.536 帝王大飯店 出售 中華路 78.9 702.7 2 瑞谷商旅 出售 七賢路 88 716.5 1.2

▲近期高雄飯店交易。（ETtoday製表）

祝遵評表示，商旅、飯店的買家多為特定族群，潛在投資者首要考量地段，評估條件如可規劃房間數，以及區域房價，不過近年在市中心一地難求的環境下，是否具備建商整合收購機會，成為決定投資效益的關鍵。若缺乏整合潛力，業者只能採低價策略「比便宜」，尋找特定買家，但高總價可能拉長待售期。

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