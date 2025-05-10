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陸敬民／台幣升值風暴來襲　6大園區房價撐得住嗎？

▲▼ 美元,美金,新台幣,台幣,匯市。（圖／資料照）

▲台幣兌美元匯率近年出現罕見的匯率波動，不僅衝擊出口產業，也讓房地產市場掀起多空爭論。（圖／ETtoday資料照）

文／《住宅週報》社長陸敬民

台幣兌美元匯率從3月底33.27元急升至29.18元，隨後回穩至約30.30元，引發市場熱議。這波近年罕見的匯率波動，不僅衝擊出口產業，也讓房地產市場掀起多空爭論。究竟台幣升值對房市是利多還是虛驚一場？

影響房市的關鍵不在匯率本身，而是資金流向、市場心理與產業結構的交互作用。回顧1992年，台幣曾在《廣場協議》後，因美元貶值、外資湧入的背景下，升至25元兌1美元，房市因資金充沛而熱絡。

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然而，隨後亞洲金融風暴與製造業外移，台幣長期貶至30元以上。如今雖有聲音喊出「台幣重回25元」，但從政策、資金面與全球經濟格局看，此情境可能性極低。

台幣升值有利有弊，利多方面，升值促使資金留在本地，帶動新台幣計價資產需求，不動產作為抗通膨工具可能受到高資產族群青睞。此外，進口建材成本因升值略降，建商壓力或許減輕。

▲▼ 台積電 。（圖／記者張雅雲攝）

▲對首購族、自住族等主力買盤而言，匯率波動的影響遠不及總價、貸款政策與生活機能。（圖／記者張雅雲攝）

然而，這波升值源於壽險資金避險回補與美元弱勢，而非外資大舉進場，市場資金偏保守，台股近期下跌即反映此氛圍，加上建商採購合約多為長期，成本舒緩效果有時滯後，難以即刻反映在房價上。

對首購族、自住族等主力買盤而言，匯率波動的影響遠不及總價、貸款政策與生活機能，首購關注的仍是總價帶、信用管制政策與生活機能，而不是匯率強弱。就算升值帶來資產信心，也只會在中高總或高端產品中產生些微影響力，距離「全面帶動房價上揚」仍有一段距離。

而全台6大科技、園區聚落，如內湖、竹科、中科、嘉科、南科、楠梓，因產業支撐與高薪結構，較能承接升值效應，其中，竹北、台南善化與新市因成交熱絡，升值或加速工程師買盤進場；基期較低的嘉義嘉科也因建商積極布局，吸引資金緩步流入。

台幣升值非單純利多，而是資金環境與心理預期的綜合變因。在利率未升、政策穩定的當下，部分區域房價可望獲支撐，但要成為全台房價上漲的觸媒，仍言之過早。關鍵在於升值能否吸引長線資金投入實體資產。若僅為短期避險調整，房市最多「穩住」，難以「大漲」。

►陸敬民小檔案

學歷：淡江大學中文系畢業

經歷：《自由時報》房地產記者

現職：《住宅週報》社長

關鍵字：台幣升值房市園區首購族房價名家專欄.陸敬民

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