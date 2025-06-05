女大生租屋門一開超髒　房東租金翻6倍狂賺：打掃是你們的責任

▲女大生租到屋況骯髒的房子，房東要求房客自行清理，「打掃是你們的責任」 。（圖／翻攝自星洲網）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名女大生在外與同學租屋，沒想到拿到鑰匙開門之後才發現，租屋處環境髒亂不堪，還被房東說「打掃是你們責任」。不只如此，這間房子其實是政府提供給中低收入族群的人民組屋（PPR），月租金僅200令吉（約新台幣1510元），卻被房東以1200令吉（約新台幣9055元）高價轉租。

星洲網報導，這名女大生遇到的情況由姊姊在社交媒體發布影片揭露，可見租屋處內部相當髒亂，除了滿地灰塵、還有蜘蛛網之外，廁所門把破損，只有一個房間有吊扇可用，並未提供洗衣機，就連窗簾也沒有。

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對此，屋主宣稱這間房子空置已久，要求房客自行清理，「鑰匙早就給你們了，打掃是你們的責任」。

針對屋主的作法，姊姊認為並不合理，「這是把屋子當垃圾場出租給別人」。此外，她後來得知，這間房子是政府提供給中低收入族群的人民組屋，每月房租費用只有200令吉，但如今卻被屋主拿來以1200令吉高價轉租，且對方甚至在還沒簽正式租約的狀態下就先收訂金。她呼籲學生要提高警覺，避免落入這類陷阱，促請相關單位嚴查。

這段影片曝光後引發熱議，許多網友譴責屋主是惡房東，留言提到「原來人民組屋（PPR）也能變成Airbnb的價格？」、「付了錢還要自己處理蜘蛛網」、「政府應該要好好整頓這些亂象，不然PPR的用意就全被濫用了」。