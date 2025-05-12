台中預售商辦交易占比增5%　最熱案8個月成交逾240筆

▲全台中96筆預售商辦交易，7成以上位於七期。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2025年Q1，台中市商辦交易共計96筆，雖較去年同期的102筆減少，但在整體交易市場占比卻上升了5％。專家分析，96筆預售商辦交易中，7成以上位於七期，且每4筆就有3筆是中小型辦公室，呈現微型商辦崛起的趨勢。

《地產詹哥老實說》EP256／賣房繳稅霧煞煞！ 達人曝：新北1290萬元小宅「多繳35萬稅金」

[廣告]請繼續往下閱讀...

2025年Q1截至目前為止，台中市共有96筆商辦交易，雖較去年同期的102筆減少，但在總交易件數中占比達6.6%，比去年同期上升5個百分點，成為另類的資金避風港。

台灣房屋集團七期單元特許加盟店店東陳裕方表示：「觀察台中市預售商辦的交易分布，7成以上位於七期，由於該處鄰近中科台中園區、台中產業園區、精密機械科技創新園區等產業聚落，享有地利優勢，因此成為企業在台中設立據點的首選，商辦交易也更加熱絡。」

在坪數方面，可觀察預售商辦交易的面積明顯縮水，總面積低於35坪的交易將近70筆，比例高達約72%，相當於每4筆就有3筆是中小型辦公室，呈現微型商辦崛起的趨勢。

▲商辦市場中又以興富發「市政壹號廣場」打出的微型商辦銷況最佳，實價登錄成交量已達246筆。（圖／記者陳筱惠攝）

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，近年產業生態受疫情影響，自媒體、SOHO族、直播帶貨等「微型企業」崛起，這些產業對空間的需求不高，使微型商辦的交易躍居主流。

觀察商辦市場，又以興富發「市政壹號廣場」銷況最佳，該案自去年9月15日開始簽約，目前實價登錄成交量已達246筆，平均成交單價達8字頭。興富發表示，「市政壹號廣場」主力買盤6成是傳產業企業主，年齡層約在40~50歲、其次是退休族群，約占2成，其餘買盤來自科技業、金融業、醫生族群、白領上班族等。

而微型商辦案之所以受到自營商的青睞，主因是來自台中大雅、太平、沙鹿、梧棲等地區的傳產業隱形冠軍想轉型，意在將廠、辦分開，另外企業二代置產七期商辦成為辦公室、招待所，都是助攻高資產族搶進微型商辦的原因。

《地產詹哥老實說》EP256／賣房繳稅霧煞煞！ 達人曝：新北1290萬元小宅「多繳35萬稅金」