新青安退燒！　Q1受理僅剩1.24萬戶、年減3成

▲新青安大降溫，Q1受理1.24萬件，較去年同期減少約29%。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者項瀚／台北報導

新青安大降溫，Q1受理1.24萬件，較去年同期減少約29%。信義房屋專家表示，央行第七波管制上路，加上銀行放款水位居高不下，公股銀行對於新青安案件承做態度也轉趨保守，但市場交易量減少，才是新青安件數下降主因。

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據財政部每月公告新青安受理等資料，今年前3月新青安受理戶數1.24萬件，較去年同期減少約29%，3月雖略有回溫，但2月只剩下4家公股銀行受理超過5百件，甚至有銀行跌破百件，銀行間的落差甚大。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「新青安政策的確幫助不少年輕人購屋，不過隨央行第七波管制上路，加上銀行放款水位居高不下，公股銀行對於新青安案件承做態度也轉趨保守，有些銀行受理狀況已明顯不如政策上路當時積極。」

不過，曾敬德強調：「新青安受理戶數大減，主要原因還是市場交易量減少，新青安政策實施日期至2026年7月31日止，屆時視房屋市場情形及民眾之實際需求，再行檢討。」

▲Q1新青安受理件數與受理金額對照整理。（表／信義房屋整理）

利率方面，曾敬德補充：「新青安貸款利率的基準利率自2022年3月23日起至2026年7月31日止減少調升0.125%，2024年3月27日起至2026年7月31日止由內政部住宅基金補貼0.375%。」

曾敬德建議：「若從3月公布資料來看，土銀與台銀的承做量做大，若符合新青安資格且收入穩定的族群，建議仍優先選擇新青安房貸方案，即使未來利率不再補貼，仍會低於目前一般首購2.5%的房貸利率，且若是遇到甚麼經濟變動，政府進行補貼時也多會針對政策性房貸優先補貼。」

知名投資客帥過頭表示：「新青安政策雖是政府方案，但銀行水位吃緊，民間反映出來的狀況仍是『申貸困難』，甚至『百般刁難』，利率1.775%沒錯，但很多人都拿不到5年寬限期，額度也只拿到75成。」

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