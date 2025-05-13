新房先被住！工人知他還沒交屋「扛來床墊、枕頭」：方便休息

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）



記者鄺郁庭／綜合報導

辛苦買房，要交屋了本是開心事，卻抓包「房子被偷住」誰都會傻眼！有屋主表示，自己買的新房剛完成撥款、準備交屋，沒想到偶然發現有間房被工人偷住。不但房間擺了床墊枕頭、地上有菸蒂，廁所、陽台都有使用過的痕跡，讓他當場氣炸。

原PO在Dcard表示「交屋前發現有工人住進去」，自己去年買了一間房，最近銀行剛撥款完畢，準備辦理交屋手續，想說要帶爸媽看看，結果卻發現其中一間房的門被關上，打開一看地板上竟然鋪著床墊、枕頭，還有其他私人物品，紙杯裡面甚至還有菸蒂，連陽台上也一堆菸頭。

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他當下氣得馬上要求建設公司查明，對方很快帶來一名工人，對方坦承是因為知道這間房還沒交屋，才進來短暫休息，床墊則是從工務所搬來的。工務主任表示，會幫忙更換馬桶坐墊，並將全室重新粉刷，但原PO表示完全不能接受，「全新房子還沒住就被別人用過，怎麼想都不行。」

整起事件讓不少網友也感到傻眼，直言交屋前發現這狀況真的太扯，「如果是我，我會看過戶至今過幾個月，按月收取整戶租金，並要求建設公司因未善盡管理責任負責賠償」、「好扯，新屋直接變中古屋」、「請求價金賠償吧，我們社區二樓最晚賣掉的一戶，當初直接被建商當工務所用，後來一坪便宜5萬，也是很快就賣掉了。」

還有人直呼，「權益受損，爭取到底，抽菸真的有瞎到，被你抓到真的剛好」、「在交屋前會再重新打掃過，馬桶會封起來，但一堆師傅還是會撕開來上大小號、抽菸，上完再黏回去，然後休息也是鋪紙板在地上睡。為啥我知道？因為我在現場看到過，除了上廁所以外。」