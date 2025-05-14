3900萬RM錶同場　法拍業者捧千萬搶比特幣

▲台中地檢署今（14）召開台美跨境詐欺洗錢案記者會，會後進行該詐團不法所得物拍賣，RM精品粉鑽錶3900萬元高價標出。（圖／記者許權毅攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中地檢署今（14）召開台美跨境詐欺洗錢案記者會，會後進行該詐團不法所得物拍賣，吸引百人參加，其中一支RM精品粉鑽錶最受矚目由年輕潮男喊出3900萬元高價得標，不過另一組以市價944萬元得標3顆比特幣、約市價450萬元泰達幣的得標人為法拍業者寬頻房訊。

《地產詹哥老實說》EP257／買房只要50萬？專家曝「低首付4波真相」 這次恐怕玩不下去！

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中地檢署與美方合作，偵破一名詐團首腦36歲廖女，旗下有一名黃男為車手頭等人，黃男負責指揮在美肖姓、孫姓成員，向3名被害人施以感情詐騙，也就是在美國俗稱的「殺豬盤」pig butchering scam或是「浪漫騙局」romance scam，不法所得高達台幣1億7052萬元。

檢方會後進行該詐團不法所得物拍賣，法拍所得將返還補償被害人，除了身價衝高到3900萬元的RM精品粉鑽錶受到注目外，此次虛擬貨幣也有大咖出手。

▲另一組以市價944萬元得標3顆比特幣、約市價450萬元泰達幣的得標人，為法拍業者寬頻房訊。（圖／記者許權毅攝）

另一組以市價944萬元得標3顆比特幣、約市價450萬元泰達幣的得標人，經查，為法拍業者寬頻房訊。對此，寬頻房訊發言人徐華辰表示：「法拍不僅限於不動產，有價的資產投資盤都會有興趣，此次拍賣為公司自行得標，並不是替顧客代標。」

至於出手原因，徐華辰透露：「國際經濟情勢動盪，虛擬貨幣的投資屬於半避險產品，因此公司願意以市價得標。」

《地產詹哥老實說》EP257／買房只要50萬？專家曝「低首付4波真相」 這次恐怕玩不下去！