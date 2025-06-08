房市多空戰！　專家點名1人「史上最大變數」

▲從川普關稅戰打到匯率戰，市場瞬息萬變，讓一票專家跌破眼鏡，房市因去年就經過信用管制的洗禮，今年看起來市場波動相對最小。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

今年房市進入「極端型氣候」，從川普關稅戰、股市動盪、新台幣飆升，房市一下子被打趴，一下子又成最穩資產，讓房市預測淪為「大型翻車現場」，CTWANT採訪多名業者及專家，對於後市看法不一，有的竊喜，直言新台幣升值是房市「救命草」，有的憂心關稅戰恐重創經濟不利房市，多及空兩派交戰。

去年下半年歷經限貸令、最猛第七波打炒房等「金龍風暴」，原以為今年將撥雲見日，年初市場確實也有所回溫，沒料4月底又因川普祭出高額關稅政策，打亂全球經濟，美股跳樓式下墜，台股單月也跌逾3000點，才剛起色的房市也再度被打趴。孰知，5月新台幣一路狂飆走揚1成，一度衝上29元，市場預期國際資金回流，房市突又出現「救命草」。

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「百年來前所未見，聞所未聞！」多名業者和專家紛紛驚嘆市場變化快速，已難以預測。天時地利不動產顧問公司總經理張欣民更是形容，「川普是有史以來最難捉摸的股市與房市變數！」

一向分析犀利的馨傳不動產智庫執行長何世昌也看傻，去年底市場一面倒看跌房價，結果現在看來房價竟然最穩，比股、匯、債都還要穩。他自嘲，川普這樣亂下去，突然有種「經驗無用論」的感覺。

今年4月以來，美股、台股暴跌，財富縮水，全球經濟看衰，市場觀望氛圍濃，據了解，北市有豪宅產品傳出退訂情況，代銷業者也紛紛反映來客、成交數減少。一位地產人士坦言，「確實市場有差一點，對經商的老闆們而言，這時心思都在國際局勢和關稅。」

▲遠雄房地產總經理張麗蓉認為，高關稅與匯率升值都對房市有影響，當股市不確定性過大，房市的穩定性反而成了避風港。

然而，5月初新台幣兌美元匯率快速升值，讓出走的國際資金有機會回流，成為業者的一塊浮木。遠雄房地產總經理張麗蓉立馬喊出，股匯市雙震，「房市的穩定性反而是資金避風港！」

台南豪宅品牌上曜集團董事長張祐銘也認為是「短空長多」，他說，前幾年美債利率有5%，很多人不買房，把手上現金換成美債或美金定存，現在美金貶值出現拋售，資金有機會轉回台灣。雖然新台幣升值也將對出口產業受到衝擊，但他認為台灣很多隱形冠軍，在全球設有工廠的會想辦法去調整供應鏈。

華友聯董事長陸炤廷看法則持平，股市大幅波動、匯市走升，削弱金融資產吸引力，反而不動產相對穩健，對房市產生避險買盤；但，央行信用管制仍在，加上總體經濟信心不足與企業投資保守，仍將拖慢整體市場動能。

▲張欣民認為，面對這史上最大的變數，不論是任何投資或重大決策，最好的方法就是以不變應萬變，不要跟著市場起舞。

台經院產經資料庫總監劉佩真就提醒，台美關稅談判未明前，國內電子及傳統產業的接單將產生極大變數，總體經濟環境存在高度不確定性，將使企業保守看待今年的資本支出計畫，不動產投資人短期內也抱持觀望，預估未來半年房市將修正，僅自住需求仍受政策保護。至於新台幣升值對房市的影響，她中性看待，短期內可能不明顯，長期影響則需視整體經濟和政策走向而定。

入行逾50年的吉家網不動產董事長李同榮則維持一貫鐵口直斷洞悉市場，若房市股市處於多頭，匯率強升具有推升效果；但目前房市正處下修階段，匯率強升，短線熱錢大增、Parking套匯資金增多，只能對股市房市帶來短線短期興????與樂觀預期心理，但隨之而來對基本面經濟的衝擊加劇，預期下半年GDP會產生重大衰退，必然更不利房市的未來走勢。

▲李同榮認為，中美關稅談定90天，對台灣房市下跌趨勢不變，影響多寡而已。

「現在大環境很差，壓力很大！」雖新台幣匯率升，有利房地產，但創意家行銷董事長王明正也擔心，中長期將影響出口產業的發展，經濟受到影響，內需市場、房市也會有所衝擊，建議當前政府應馬上針對房市管控政策進行鬆綁。

面對市場上沖下洗，甲桂林代銷總經理陳衍豪放平心態認為，不管台幣升或貶，變動幅度太快太大都不是件好事，目前影響市場變化的因素很多，不覺得單就匯率升值就能扭轉目前房市較淡的局勢，但短期休息一下，也不是壞事。

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