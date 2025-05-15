皇普獲利創新高　逆勢「提早推案」因應不景氣

▲皇普（2628）今（15日）舉行股東會，該公司去年營收、獲利創新高。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

皇普（2628）去年營收、獲利創新高，今年則將進入史上最大交屋潮，法人估4案合計總銷破200億元。面對房市不景氣，董事長蘇永平表示，公司以「提早推案」因應，拉長銷售期，新推案仍希望在使照拿到前去化。

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皇普（2628）今（15日）舉行股東會，承認2024年營收53.3億元，稅後純益13億元，紛紛創下歷史新高，EPS（每股純益）達3.26元，會中並通過配發現金股利2元、股票股利0.5元，合計2.5元。

去年皇普營收創高，主要是來自於桃園「皇普園首之道 」交屋認列，該案總銷約69億元，目前該案銷售已達9成多，而今年皇普完工交屋量更大，將進入史上最大交屋潮。

今年皇普將有4案完工入帳，包括總銷100億元的台中「皇普莊園」、總銷26億元高雄「摩天100」、總銷48億元桃園「皇普MOMA」、總銷39億元「皇普La Vie」，合計破200億元案量，且這4案也都進入銷售尾聲，甚至完銷。





▲今年皇普將有4案完工入帳。（表／記者項瀚製）

未來皇普將視市場狀況，可能陸續推出「桃園市中壢區青平住案」、 「桃園市蘆竹區大新案II期」、「桃園市桃園區富國段」 、「新北市鶯歌區國慶段II期」 。

面對當前房市不佳，皇普董事長蘇永平表示：「我們不會放緩推案步調，而是以提早推案來因應，過去可能是興建到出土時銷售，現在則提早約半年，在基樁工程時就推案，讓銷售期拉長，並目標在3年內、使照取得前完銷。」

蘇永平說：「我們很多建案都是分兩期推出，接待中心可以繼續使用，價格方面二期不可能賣得比一期低，銷售到一定程度時，是否往上調就看景氣狀況了。」

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