學生宿舍「室友1習慣」她氣炸！過來人秒懂：各用各的

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名學生日前發文，抱怨室友的壞習慣，對方經常把衛生紙抽到剩最後一張，卻不放新的一包，讓她多次沒得用，只好尷尬求助。對此，過來人紛紛建議，公共區域不要放耗材，都各用各的。

網友在Dcard發文埋怨道，「我室友很常留最後一張衛生紙不抽，也不放新的一包在廁所裡，讓後面上廁所的人挺苦惱的。主要是找不到是哪位室友（有三人）做的，沒辦法直面對峙。」

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原PO直言，「上小號就算了，大號前沒注意也認了，但有時拉肚子在最後一刻衝進廁所解決後，回頭一看只剩一張衛生紙，心情超級糟糕。我遇到這種事情已經起碼三次了，兩次還是大號，今天又遇到，搞得超級不爽。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

對此，網友們紛紛回應，「很簡單，衛生紙各用各的就好」、「以後自己拿一包去用，上完廁所就拿走」、「我跟我室友直接網購兩箱衛生紙，然後一串掛在浴室門後，沒了直接從裡面掏一包，省去補貨的麻煩」、「我的經驗是廁所至少備著兩包衛生紙，就不會有沒得用的問題」、「我住雙人房，跟室友各放一包衛生紙在廁所裡」、「每次上廁所都自己帶自己的用，那張衛生紙讓它永遠留在那邊就好」。