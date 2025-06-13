台積電設廠、換日幣划算！台人瘋熊本買房「小心創當地高價」

▲台積電熊本廠。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

自從台積電宣布在日本熊本設廠後，吸引不少台人前往熊本置產。房產專家何世昌就在粉專指出，隨著熱度升溫，代銷與仲介積極搶進熊本不動產市場，在台灣多處召開投資說明會。他就提醒，如果投資人真的想出手，最好先打聽當地房價行情，「也許您會覺得價格不貴，但可能創下當地高價。」

何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」表示，台積電宣布在日本熊本設廠後，帶動國人前往熊本投資不動產熱潮，代銷與仲介積極搶進熊本不動產市場，在台灣多處召開投資說明會。甚至連兩地的會計師與法律事務所都看上「這塊肥肉」，開設講座分析稅務與法律規範，顯見這塊市場潛力巨大。

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他認為，日幣匯率變動幅度大，但目前台幣兌日幣相對划算，對買家較為有利。不過，他就提醒投資人，出手前最好先了解當地行情，「留意來台銷售的建案售價有無偏離當地市價」，別被「看起來不貴」的表象所誤導，因為可能正創下當地高價。

此外，他強調日本置產最好是「長期持有」，因為日本也有短期資本利得稅，「雖然稅率比台灣低，但儘量避開五年的重稅期會比較划算」。在貸款方面，多數台灣銀行僅承作東京與大阪的房貸，投資熊本前「最好找到願意承作熊本不動產抵押貸款的銀行」，確認好利率與其他條件。

最後，何世昌表示，赴日置產的說明會近二年越來越夯，有持續升溫趨勢，「可能是日本房地產對台灣人具備很強的吸引力，抑或許是台積電題材助長台灣人赴日買房的信心。」最後，他也好奇發問，「如果是你，會買台灣的台積宅，還是到熊本買台積宅？」