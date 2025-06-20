父子租房「輪流反悔」拒簽！6000訂金被吃　提告要房東2倍返還

▲李姓父子簽約時數度反悔，因此遭沒收訂金，李男提告要求房東加倍返還。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者莊智勝／基隆報導

基隆一名李姓男子日前透過房仲帶看，有意向洪姓房東承租位於基隆市某處房屋，並先支付6000元訂金，未料雙方簽約時，卻因是否需要提供「連帶保證人」一事無法達成共識，最終李男拒絕簽約，並提告請求洪姓房東返還訂金加倍、即1萬2000元。基隆地院法官審酌後，駁回李男請求。可上訴。

判決書指出，李男113年10月透過房仲帶看，有意向洪姓房東承租房屋，看完房後當晚即委託仲介轉告房東，要以李男父親名字承租，隔日也依房東要求匯款6000元作為訂金，房東隨後也提供「無連帶保證人」版本之房屋租約供李男審閱。

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李男控訴，後續雙方簽約時，房東卻要求要提供保證人，經仲介協調後，房東才同意不需提供，僅要求家人聯繫資訊即可，雙方確認條件後約定簽約；未料簽約時，房東又臨時要求提供「連帶保證人」，並擅自變更契約內容，將「家人」欄位手寫塗改為「連帶保證家人」。李男與父親無法接受，拒絕簽約，認為無法簽約原因係房東臨時更改協商條件所致，因此依《民法》請求房東將收取之訂金加倍返還。

對此，洪姓房東則表示，李男是先匯了訂金才要求看契約書，且簽約當天只有李父到場，李男則透過電話表示不願意在「連帶保證人欄」簽名，後經過協調，李父同意支付一年份租金，即塗銷連帶保證人欄位，因此到郵局領錢，但後來又稱要李男同意才肯交付租金，不願簽約。房東又與李男電話聯繫，講好李男提供名片、身分證字號、戶籍地址等給房東，雙方即同意簽約，後李男傳了名片後又再度反悔，當下房東有告知，如果不願簽約，就要沒收訂金，但李男父子仍堅持不租。

法官審酌，雙方簽約前確實因是否需要連帶保證人一事無法達成共識，李男主張房東同意不須連帶保證人，只要家人即可；但簽約當天，李父以承租人身分到場，並與房東達成「先支付一年租金即可免連帶保證人之合意」，領錢後卻又反悔；後李男又與房東電話溝通，達成提供名片等各資即免連帶保證人之合意，最終卻又反悔拒絕簽約，因此雙方契約不能成立，終究是李男父子不願意簽約，非可歸責於房東，因此認為李男要求房東加倍返還訂今無足可採，駁回其請求。全案可上訴。