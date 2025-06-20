結婚生子「買老公寓or新大樓？」　過來人秒選後者：2設施必備

▲原PO想在北部置產。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

買房是人生重大交易，除了要考量到價格和格局，也有許多人很在乎周遭環境和生活機能，一名男網友指出，打算在30歲結婚，想買一間雙北2500萬的房子，希望居住環境舒適、鄰近捷運且適合育兒，目前考慮新莊預售屋，以及台北蛋黃區老公寓，貼文掀起討論，網友建議，如果要生小孩，車位、電梯非常重要。

有網友在Dcard發文，打算在雙北買房，購屋預算設定在2500萬元，希望房子離捷運站步行距離不超過400公尺，且周邊最好有公園、學校等，帶點人文氣息的生活圈，未來6年後可能會轉手賣，也希望有增值空間，目前考慮1坪70萬的新莊預售屋，以及1坪90萬的台北捷運老公寓。

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原PO指出，如果買新莊預售屋，優點是新房、公設好，重劃區規劃寬闊舒適，雖然附近有機捷，但走路要10分鐘，離市區的也有段距離，同質性物件多，擔心未來不好轉手。如果買台北老公寓，離捷運站走路5分鐘，周邊機能好，環境也很舒適，但是屋齡45年，需要花一筆錢裝潢、維護，且沒有電梯，「想問各位會怎麼選擇，謝謝」。

貼文曝光，網友指出，如果未來要生小孩，一定要選新大樓，「我會在有電梯、有停車位、有垃圾場的底線上挑房子，不然帶小孩太不方便了」、「一定要有電梯」、「建議還是不要公寓，未來轉手較不好賣，買電梯的預算夠，能有車位就買車位，有小孩車位非常重要，手上大包小包拿東西，有電梯才方便，未來都是加分」、「要生小孩+預算有限的話，房屋空間是首選」。

還有在地人指出，「我家就是在古亭那邊的老公寓，我住了10幾年那邊生活機能不錯是不錯，但老屋真的先不要，特別是沒電梯又40年以上的，要扛嬰兒車要爬樓梯，想想就累」、「在新莊副都心附近上班，認真覺得目前生活圈也都不夠好，再來是機捷真的真的非常不方便，班次少錯過就等15分鐘，尖峰時間10分鐘，坐到北車還要走一段路才能換北捷」。