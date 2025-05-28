台中水湳經貿園區從共善理念到建築實踐　詩性建築、數位科技創造未來城市永續願景

▲台中水湳經貿園區以中央公園為綠意軸心，結合智慧建築與低碳設計，打造融合自然、科技與人文的新生活樣貌，是台灣城市轉型的未來典範。（圖／翻攝自影片，下同）

影音待嵌

房產中心／綜合報導

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著全球朝向2050淨零排放邁進，台灣六都也積極制定淨零自治條例，擘劃更永續的城市藍圖。其中台中市不僅以「數位」與「淨零」為發展雙軸，更以水湳經貿園區作為低碳智慧生活的示範場域，讓永續的種子在城市各個角落發芽。從中央公園、逢甲大學共善樓，到台中綠美圖與國際會展中心，一座融合科技、人文與自然，充滿未來感與共善精神的低碳數位新城，正悄然在這裡成形。

前身為軍民合用機場的水湳地區，經歷華麗轉身，如今已成為國際矚目的低碳智慧聚落，其核心思想，不只在於科技導入與創新設施的建設，更強調「共善」與「環境和諧共生」的城市發展理念。中央公園作為水湳經貿園區的第一座完工建設，不僅是綠意盎然的城市肺葉，更是台中市「以自然永續為先」的最佳證明。

坐落在水湳的逢甲大學，以實際行動參與城市永續發展，希望學校能與水湳經貿園區結合，成為重要企業總部的研發區。為體現大學教育精神，逢甲大學建構了校園的第一座負建築「共善樓」，逢甲大學副校長黎淑婷表示，這座負建築捨棄高樓大廈的形象，轉而以低樓層、尊重地景與自然的方式呈現，成為一個與人、自然、場域對話的空間，「讓學習不再是教室學習的模式而已，而是有著各種可能的學習模式」。

▲逢甲大學副校長黎淑婷指出，共善樓以低樓層設計融入自然地景，打造可對話的學習空間，實現多元學習模式。

▲逢甲大學打造低碳建築「共善樓」，以尊重自然地景與人文精神，呈現開放式學習空間的創新實踐。

▲水湳經貿園區串聯學術、交通、生態與產業機能，展現城市低碳、智慧與人文共融的智慧城市。

逢甲大學這座綠色建築地標「共善樓」不僅是學術場域的創新，更是對城市建築哲學的重新定義。「建築的至高幸福，就是與場所達到一致的瞬間。」——這句來自日本建築大師隈研吾的話，道出水湳經貿園區建築的核心精神。不僅是綠建築與數位發展，水湳的交通規劃也正在改寫城市版圖。透過科湳愛琴橋與中科路的打通，水湳與中科僅需5至10分鐘車程，逢甲大學副校長黎淑婷認為交通就像血管「它不能阻塞、必須要流通」，除了重要軸線之外，她表示包括漢翔路也要打通，才能更順利形成共感共榮的經濟生活圈。

▲漢翔路延伸路線計劃，改善水湳與中科附近的交通雍塞。

政治大學教授孫挀義也指出，一座具有國際競爭優勢的城市必須同時滿足天時、地利、人和三大條件，台中擁有良好的天氣環境是為天時；人和部分則有充裕的市政及地方建設，包含捷運路網、未來捷運橘線將有水湳轉運中心站點，以及新市政新開發區；地利則是台中原有的台中工業區、台中精密園區以及中科的就業環境跟產業條件，因此讓台中成為宜業宜居的首選。針對水湳經貿園區，孫挀義表示以中央公園為軸線，東側發展為高度集中的商業聚落，西側則保留更多人文與文創能量，再結合逢甲大學，「將形成台中市未來的新興發核心」，使這片土地成為都市發展與生活品質完美融合的典範。

▲▼政治大學教授孫挀義指出，水湳經貿園區透過完善交通網與綠地配置，東西雙軸結合產業與文創，成為台中未來城市發展的關鍵動能。

著名綠建築大師劉偉彥也指出，在如今的高科技城市中，人與人之間的關係正快速流失，「這種美好的形象應該重新展現出來」，而今台灣對於全世界而言地位相當重要，台灣的建築將被世界看見，因此建築不再只是功能性設施，更應該「施展出台灣的特色」，劉偉彥認為台灣建築可朝向「詩性建築」發展，「詩性就是介於想像跟真實之間，『異托邦』就是具有理想性質的真實空間」能喚起人們內在的情感連結與生活想像。

▲著名綠建築大師劉偉彥說明台灣的建築將被世界看見，建築不再只是功能性設施，更應該「施展出台灣的特色」。

以他設計的「緣溪行」為例，位於草悟道旁、面對土庫溪的這座建築「介於文學跟想像之間」，劉偉彥因此將建築融入溪流意象與人文歷史，「可以看到溪流的潺潺流水聲、可以看到滿天彩霞」呈現出自然與文化交織的空間詩篇。這樣的設計邏輯與水湳的整體理念相符－－在自然中退讓，讓建築為自然發聲，「回家的況味十足」。

▲建築師劉偉彥設計的「緣溪行」，以溪流與文化記憶為靈感，打造兼具想像與真實的詩性空間。

劉偉彥另外指出，像遠雄「洄山行」結合山居意境的住宅，他的描繪就是將自然美學與生活哲理融合成「橫看成嶺側成峰、遠近高低各不同」的山居哲學，在住宅中轉化為多層次的空間配置與自然意象，讓這座異托邦彰顯屬於西屯的獨特性，成為城市生活中最詩意的一隅。

▲▼遠雄「洄山行」融入山居意境與自然哲學，打造城市中層次豐富、內斂詩意的住宅空間。

水湳經貿園區的每一座地標都見證著台中如何從地方走向國際，從智慧低碳邁向更永續的未來。水湳經貿園區正走出一條屬於自己的進化之路；透過綠建築、數位科技、交通串聯與教育實踐，它不只是新一代城市設計的試金石，更是人與自然、人與人之間「共善共榮」精神的舞台。