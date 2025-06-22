輝達落腳北士科　專家預估「30坪小宅賣翻」！行情價曝光

▲輝達總部正式宣布落腳北士科。（圖／記者高兆麟攝）



記者施怡妏／綜合報導

輝達（NVIDIA）宣布進駐北士科，沉寂一時的北士科房市瞬間沸騰，在地房仲認為，該區在輝達利多下，每坪可達150萬元水準。不過，房市專家何世昌勸大家別衝動進場，「買房要冷靜思考，評估需求與能力後再下手」。他透露，雖然詢問度增加，但成交量僅大致持平而已，並沒有比較好賣。

房市專家何世昌在粉專發文，有人說北士科已有建案準備調價、惜售，但目前還不知消息真偽，勸大家買房要冷靜思考，評估需求與能力後再下手。

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何世昌分析，台北市三大科學園區中，北士科發展時間較晚，每坪房價售價相對低；據台灣房屋統計，2024年北士科預售屋每坪成交均價約111萬元，較前年下挫約1.2％。目前線上銷售中的住宅建案，每坪成交單價位於100萬至139萬元之間，價格落差不小。

何世昌指出，輝達總部落腳北士科消息出來後，雖然詢問度明顯增加，但是成交量僅大致持平，「並沒有比較好賣」，線上銷售的建案還找得到每坪110萬元以下的產品，但如果想追求建商品牌或河景的話，價格就要到每坪120萬元以上了。

他認為，建商調價已難避免，預期接下來成交量可望激增，「尤其是30幾坪的小宅案，更會賣到拿翹」，以前北士科市況平淡，業者追著買家不放，現在華麗轉身，「恐怕會變成買家追著業者跑，如同那句順口溜，從前愛搭不理，如今高攀不起。」