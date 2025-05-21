輝達總部「北士科用地」3問題　北市府有解

▲NVIDIA執行長黃仁勳主題演講，演講中正式宣布台灣營運總部將設在北士科。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導

輝達海外總部將設於台北市北士科園區，不過北市府可能面臨三個問題等待解決，不過有知情人士透露已經有解方。

輝達若確定選擇北士科T17、T18位置，因兩塊地中間有道路，市府必須協助辦理都市計畫變更。市長蔣萬安在市政會議上表示，輝達的進駐有望帶來「定錨效應」，促進產業群聚，並指示相關單位加速行政規畫。

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T17與T18的地上權目前為新光人壽，且其設計方案仍以26層、13層的高樓形式為主，與黃仁勳展示的低樓層總部外觀不符。市府人士指出，若輝達堅持低樓層設計，需重新變更設計，進一步增加行政程序的複雜度。

另外，新光人壽標到這兩塊地是以低標價格標到，市府被質疑若協助都市計畫變更可能讓新光人壽受益。

▲黃仁勳正式宣布台灣營運總部將設在北士科。（圖／記者湯興漢攝）

市府知情人士透露，目前正研擬解套方案，首要希望新光人壽願意先解約，讓市府重新發包，但新壽態度似乎不明朗。另一方案則是廢除道路，將T17與T18合併成完整街廓，並重新談判權利金，確保金額符合市場價值，避免低標爭議。

不過根據《聯合報》報導，有產業界人士透露，市府僅需提供輔導支持即可，避免過度介入。新壽此前已與政府談妥地上權契約，省去冗長行政流程，且輝達執行長黃仁勳應不會選擇讓事情更為複雜。