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實踐高爾夫外交！川普集團450億進軍越南　這裡要蓋「川普大樓」

▲▼川普喜歡打高爾夫球。（圖／美聯社）

▲川普喜歡打高爾夫球。（圖／美聯社）

記者陳致平／新北報導

美國前總統川普主導的「對等關稅」政策持續衝擊各國，各國持續與美方交涉避免遭課徵高額關稅，其中越南更是動作頻頻。越南政府日前才批准川普的家族企業「川普集團」在當地的投資15億美元（約新台幣450億）興建高爾夫球場等設施，如今又傳出，川普集團有意在胡志明市蓋地標級的「川普大樓」。

根據BBC報導，豪華房地產集團「川普集團」高層近日造訪胡志明市2郡守添區（Thủ Thi），評估在當地興建地標級川普大樓的可行性。該地區位於西貢河畔，正對市中心一郡，是胡志明市的黃金地段。

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守添區除了具備發展為金融與商業中心的潛力之外，還是重要交通樞紐，負責鐵路與公共交通之間的轉運與集散，鄰近的地鐵2號線延伸至興建中的隆城國際機場鐵路系統，屬城市規畫的核心。

胡志明市副市長武文歡（Võ Văn Hoan） 接待川普集團高層及合作方京北城市發展總公司（KBC） 與 西貢投資集團（SGI） 的代表，並實地勘查多處預定地點，其中也包含守德市（Thủ Đức）東部區域。

▲▼川普兒子Eric Trump。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普之子、現任集團高級副總裁艾瑞克親自率隊前往當地考察。（圖／達志影像／美聯社）

川普集團的第二批考察團由川普之子艾瑞克·川普 (Eric Trump) 親自率領，實地考察並與越南高層會晤，延續雙方投資合作對話。

目前，關於川普集團投資計劃中最受矚目的是興安省（Khoái Châu）投資案，整體金額逾15億美元，涵蓋高爾夫球場、度假村、生態旅遊與住宅商業設施等綜合項目。日前已獲越南副總理 陳鴻河（Trần Hồng Hà） 正式簽署核准。

川普集團擁有多處高爾夫場與度假物業，根據路透社分析，此類資產為該集團最大現金流來源。因此，外界普遍認為，川普企業此時大舉投資越南，除了商業考量，亦有可能回應越方對美釋出善意，屬於典型的「高爾夫外交」手法。

▲▼越南總理范明正。（圖／路透社）

▲「高爾夫外交」（Golf Diplomacy）是一種非正式但具象徵意義的外交手段，主要透過與政治人物或影響力人士在高爾夫球場上的互動，越南總理范明政曾說過，我可以跟川普打一整天的高爾夫球。（圖／路透社）

儘管目前尚無明確證據顯示川普集團或高爾夫專案是越美雙方貿易談判的一部分，但這類象徵性合作被視為有利於紓解雙邊緊張，有務於兩國經濟互信與穩定交流。

越南總理范明政（Phạm Minh Chính）在今年1月的世界經濟論壇也曾說過，如果打高爾夫球能給國家和民族帶來利益，我可以打一整天高爾夫球。

關鍵字：越南川普集團投資地標胡志明

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