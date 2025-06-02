ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

汐東線房市「量縮價穩」　交易量最高減少67％

▲▼ ▲▼ 捷運汐止東湖線模擬圖。（圖／新北市政府捷運局提供）

▲捷運汐止東湖線目標2032年完工。（圖／新北市政府捷運局提供）

記者李芷萱／綜合報導

央行在去年推出第七波不動產信用管制，針對高價住宅及多屋族貸款進行更嚴格的限制，希望抑制市場多頭行情。日前新北市汐止地政事務所分析汐東線沿線房市交易狀況，房市整體呈現「量縮價穩」的趨勢。

汐止地政事務所以央行發布第七波不動產選擇性信用管制時間點為基準，分析汐東線沿線SB11-SB15等5站周邊房市交易狀況，據了解，交易量在政策實施後明顯下滑，各站減少介於38%到67%，不過成交價格變動幅度有限，只有SB11站（吉林街南側／南陽街西側）每坪均價47.12萬元降到45.61萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了SB11站，剩下4站均價都呈現上漲，SB12站（福德二路／同興路）增至51.94萬元，SB13站（同興路/大同路）上漲至57.64萬元，SB14站（汐科北站附近）增至58.14萬元，SB15站（汐止區公所附近）上漲至46.41萬元，顯示政策實施後民眾對市場產生觀望，不過雖然整體交易量減少，但成交價格的變動幅度仍有限。

至於租賃方面，整體交易量和租金在政策實施前後變動不明顯，租金仍維持在1萬5千元至3萬元的區間。汐止地政事務所指出，捷運汐東線未來與基隆捷運銜接，預計能吸引更多剛性購屋需求，民眾也可以到官網不動產交易安全等專區查詢。

關鍵字：汐東線房市房價捷運租屋汐止

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

中國「出招」救房市！加速收購閒置土地　已狂砸3500億

中國正全力收購已標售但未開發的閒置土地，以減輕房地產行業壓力並為開發商挹注資金。截至5月20日，各地擬以地方政府專項債券回收的閒置土地接近3000筆，總面積超過1.33億平方公尺，金額突破人民幣3500億元（約新台幣1兆4700億元）。

4小時前

房屋美化可拉抬售價10%　房仲：客廳最重要

裝潢布置設計不僅僅是為了美觀，這在房地產買賣也占據重要一部分，可讓潛在買家留下深刻印象，部分房仲業者認為這能夠抬高房屋售價10%。報告指出，有37%買方的房仲認為「客廳」是美化環節之中最重要的地方，其次才是主臥室（34%）與廚房（23%）。

5小時前

汐東線房市「量縮價穩」　交易量最高減少67％

央行在去年推出第七波不動產信用管制，針對高價住宅及多屋族貸款進行更嚴格的限制，希望抑制市場多頭行情。日前新北市汐止地政事務所分析汐東線沿線房市交易狀況，房市整體呈現「量縮價穩」的趨勢。

6小時前

左營預售噴出68萬！在地嚇到吃手手　內行曝：含裝潢墊高總價

被認為是北高蛋黃區的巨蛋商圈，根據實登，4月出現預售案中樓層，成交價達68.55萬元，創左營區有史以來新高價，在地人都嚇到吃手手，不過在地透露，該案是因為含裝潢費用墊高總價，若扣除裝潢費用，也算符合區域行情。

7小時前

新北都市更新新里程　「漢寶」中和國道段新建工程5月29日盛大開工

推動都市更新成為中央與地方施政重點的當下，大台北地區逾五成住宅屋齡超過30年，然而成功完成整合、真正動工更新的案例並不多見。本基地88戶老舊社區歷經『漢寶集團』多年協調整合，順利完成都更程序、拆除老舊建物，即將於2025年5月29日上午9點舉行新建工程開工動土典禮，為地方都市更新注入新典範。

7小時前

從「司機保鑣」變成建商集團總裁　自嘲是閻羅王拒收的窮小孩

台灣私人美術館日益興起，位在高雄鼓山區的「金馬賓館當代美術館」，卻是唯一由軍人驛站蛻變的藝術殿堂，成了高雄觀光新踩點，官網上60多位國內外藝術家中，邵永添反戴鴨舌帽、臉上掛著防護眼鏡，身著被繽紛顏料潑灑的工作圍裙。

7小時前

土城交屋撐起全台灣　5月移轉年減36%

5月六都買賣移轉棟數出爐，受惠新北土城大案交屋，拉抬整體月增1.9%，但對照去年同期仍呈現36%衰退，更創下15年來同期新低。專家分析，房市低迷與川普關稅戰的恐慌有關。

7小時前

放棄蛋黃區生活　婚後跟隨老公「住鄉下公婆家」！一票狂搖頭

從城市核心嫁到鄉下，這對許多人來說可能是巨大的生活轉變。一名從小在蛋黃區長大的人妻表示，婚後搬到鄉下跟公婆住一起，雖然媽媽曾強烈反對這段婚姻，甚至說「不准認識鄉下人」，但最終因為現實考量選擇妥協，好奇有沒有過來人跟她一樣，「生活還習慣嗎？」貼文掀起熱論。

7小時前

40K小資族拿半薪繳房貸　他一算傻了：賺一輩子只能郊區2房？

買房是人生大事，但房價高漲讓不少人躊躇。有網友算了一筆帳，假設月薪4萬元、其中2萬元拿去繳房貸，30年下來總共要繳720萬元，才能買到郊區一間兩房住宅。面對一輩子幾乎都在繳房貸的現實，他不禁發問「你真的OK？」引發不少共鳴與討論。

9小時前

女大生度假回家發現「租屋有陌生半裸男」　嚇：一直住在我家　　

澳洲一名女大生度假回家時，發現家中突然出現一名半裸的陌生男，把她和男友都嚇了一大跳，然而對方的反應卻十分淡定，一度讓她以為是自己走錯房子，在她離家度假這段期間，陌生男似乎一直住在她的家中。

12小時前

【醫學用語太難】現場call醫師爸幫忙解惑！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

從「司機保鑣」變成建商集團總裁..

舊屋翻新！天花板掉出44.5萬..

40K小資族拿半薪繳房貸　他一..

賣房賠售「比賺少還痛？」　他曝..

中和新案成交單價衝122萬　超..

新青安買房「通勤太辛苦」悔炸！..

左營預售噴出68萬！在地嚇到吃..

買方反悔拒簽約　提告請求返還1..

連輝達星艦基地設計師都來！　北..

中國加速收購閒置地　已狂砸35..

ETtoday房產雲

最新新聞more

中國加速收購閒置地　已狂砸35..

美化房屋可抬高房價10%　客廳..

汐東線房市量縮價穩　交易量最高..

左營預售噴出68萬！在地嚇到吃..

「漢寶」中和國道段新建工程

從「司機保鑣」變成建商集團總裁..

土城交屋撐起全台灣　5月移轉年..

放棄蛋黃區　婚後跟隨老公「住鄉..

40K小資族拿半薪繳房貸　他一..

女大生度假回家　家裡出現半裸男

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366