汐東線房市「量縮價穩」　交易量最高減少67％

▲捷運汐止東湖線目標2032年完工。（圖／新北市政府捷運局提供）

記者李芷萱／綜合報導

央行在去年推出第七波不動產信用管制，針對高價住宅及多屋族貸款進行更嚴格的限制，希望抑制市場多頭行情。日前新北市汐止地政事務所分析汐東線沿線房市交易狀況，房市整體呈現「量縮價穩」的趨勢。

汐止地政事務所以央行發布第七波不動產選擇性信用管制時間點為基準，分析汐東線沿線SB11-SB15等5站周邊房市交易狀況，據了解，交易量在政策實施後明顯下滑，各站減少介於38%到67%，不過成交價格變動幅度有限，只有SB11站（吉林街南側／南陽街西側）每坪均價47.12萬元降到45.61萬元。

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除了SB11站，剩下4站均價都呈現上漲，SB12站（福德二路／同興路）增至51.94萬元，SB13站（同興路/大同路）上漲至57.64萬元，SB14站（汐科北站附近）增至58.14萬元，SB15站（汐止區公所附近）上漲至46.41萬元，顯示政策實施後民眾對市場產生觀望，不過雖然整體交易量減少，但成交價格的變動幅度仍有限。

至於租賃方面，整體交易量和租金在政策實施前後變動不明顯，租金仍維持在1萬5千元至3萬元的區間。汐止地政事務所指出，捷運汐東線未來與基隆捷運銜接，預計能吸引更多剛性購屋需求，民眾也可以到官網不動產交易安全等專區查詢。