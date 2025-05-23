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潤泰新年度推案量衝百億　董座：該買的還是會買

▲▼ 潤泰新股東會 。（圖／潤泰新提供）

▲潤泰新（9945）今（23日）召開股東會，去年獲利創3年新高。（圖／潤泰新提供）

記者項瀚／台北報導

潤泰新（9945）今（23日）召開股東會，去年獲利創3年新高，今年則將推出3大案，合計總銷約114億元。董事長簡滄圳表示，現在房市就是自住、置產兩大買方撐盤，整體市場回歸供需基本盤。下半年會比上半年好嗎？他說：「沉澱之後，該買房的還是會買房。」

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潤泰新（9945）今（23日）召開股東會，承認去年營收318億元、年增16%，稅後純益165.62億元，年增率113.8%，EPS（每股純益）則為6.07元，為近3年新高表現，會中通過配發現金股利1.1元，以今（23日）收盤價30.6元計算，殖利率約3.6%。

去年潤泰新獲利來源包括，信義區「潤泰信義」、三重區「潤泰左岸生活」及子公司潤泰建設的大安區「青田618」完工入帳，另外還有「CITYLINK商場」以及商用不動產租金收益。

展望今年，松山區成屋豪宅「潤泰敦峰」已完銷，但還有部分尚未過戶，尚可貢獻營收。另外三重「潤泰峰左岸」、大安「潤泰大安富陽」均有望在今年取得使照交屋入帳，法人估計這兩案總銷合計約70億元。

推案方面，潤泰新今年推出3案，包括總銷75億元的北士科「潤泰之森」、總銷17億元的中山「華山松江」、總銷22億元的三重「印象左岸」。

▲▼ 三重潤泰 。（圖／記者項瀚攝）

▲潤泰新去年營收來源包括三重區「潤泰左岸生活」，而 「潤泰峰左岸」則也有望在今年完工交屋。（圖／記者項瀚攝）

潤泰創新國際董事長簡滄圳表示，Q1國內房市在央行信用管制與買盤觀望下，短線投資客不在市場後，房市就是自住、置產兩大買方撐盤，因此整體市場回歸供需基本盤。房市下半年會比上半年好嗎？他表示：「我想，沉澱之後，該買房的還是會買房。」

至於獵地計劃，簡滄圳表示：「面對景氣起伏，我們採多元佈局，包括待開發的塭仔圳重劃區、新店十四張重劃區，或是開發飽和的精華地區都更案，甚至公辦都更，例如南港『南港之星』等等，潤泰累積40餘年良好信譽且財務穩健，在都更這方面具有相對優勢。」

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