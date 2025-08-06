出國留學「租房or住旅館」　網讚後者：不被合約綁死、專人打掃

▲不少留學生討論，在外出留學期間，租房與住旅館哪種方案的CP值較高。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞首都吉隆坡、雪蘭莪以及布城常被合稱為雪隆，此處多間大學是中國大陸留學生青睞的高等教育機構，但在留學期間究竟要選擇租房還是乾脆住旅館更划算？這個話題在留學生族群之間掀起熱烈討論。

星洲網報導，雪隆多間大學成為中國大陸留學生首選的誘因，除了合理學費，學校附近生活機能完善也是一大吸引力。針對住宿問題，有即將前往馬來西亞的留學生透過小紅書發文，討論租房、住旅館這兩大方案到底哪個CP值更高，且房仲業者也已經透露住旅館是可行的，價格並沒有想像中那麼高。

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有人認為，留學生住旅館一大優點就是不會被房租合約綁死，特別是在暑假或實習期間可以直接退房退訂金，加上專人定期打掃，相當方便。不少馬來西亞網友也贊同這絕對是可以考慮的選項，且部分旅館提供長租服務，無論是續租還是退房都更有彈性，「旅館月租是可以一個月、一個月續租的，如果只來念書一年，也是方便」。

不過也有人提到，外籍人士長期住旅館會被徵收額外稅費，若租房就沒有這個問題，另外平日洗衣晾衣也需要納入考量，必須付費使用旅館洗衣服務或是拿去自助洗衣店。