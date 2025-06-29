女搬入老房發現「打不開的門」詭異封死　網友一看：絕對不住

▲女子發現家中有一扇被封住的門。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

英國一名女子搬進劍橋郡老房子之後，發現家中有一扇神祕上鎖的門，儘管門上裝著門把，但無法打開，且房仲也沒有鑰匙。她起初以為這扇門的後方與隔壁房間的衣櫃相連，但敲門確認之後發現並非如此，中間似乎還隔著一段距離。這段影片曝光後引發討論，還有人說，若不知道門的後方到底有什麼，絕對不會搬進去住。

Newsweek報導，女子簡麥卡錫（Jen McCarthy）住的這間老房子是劍橋郡二級登錄建築，也就是被認為具歷史或建築重要性的房子，若是要對這類房子做出任何更動都必須事先取得當局許可，但這也讓她更難弄清楚這扇門的後方到底是什麼。

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影片顯示，簡麥卡錫展示屋內當作辦公室使用的房間一側，有一扇打不開的白色門，門上有門把，但是不管多大力都無法把門打開。起初她還以為這道門的後方連接著隔壁房間的衣櫃，但她與友人進行敲擊測試之後發現，敲擊聲似乎是從遠方傳來，兩個房間之間並非只隔著這道白色的門。

簡麥卡錫透露，這扇門的方向是往內推，但似乎早已從內部被封住，也無法從下方門縫往內窺探，就算鎖匠過來也沒辦法解決這情況，加上這是一棟二級登錄建築，無法拆掉或損壞這道門。

這段影片發布在TikTok平台之後引發網友討論，有人提到，如果不知道這個空間內部到底有什麼，絕對不會搬進去住，「如果從走廊來判斷，那絕對是個獨立空間，我猜曾經是個步入式衣櫥」、「可能是通往地窖的樓梯，這很多老房子都有」。