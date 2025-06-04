領航東區新門戶「南港國際SKY PARK」串聯經濟廊道　國際企業看準潛力搶進

▲南港國際SKY PARK以萬坪私屬公園及雙萬坪公園景觀打造都會新綠洲，成為台北東區門戶計畫中最具指標性的智慧生活園區。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

台北的城市版圖正迎來前所未有的革新浪潮，其中最受矚目的，即是位於南港調車場的指標型大案「南港國際SKY PARK」，這座由國泰人壽、國泰建設、國泰商旅、三商美邦人壽、華泰大飯店集團五大品牌聯手打造的鉅作，不僅是全台最大規模的複合式開發案，也被譽為接棒信義計畫區、引領台北進入下一階段繁榮的關鍵拼圖。

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佔地達440公頃的「東區門戶計畫」，可以說是台北市最具雄心的都市轉型戰略，相較於信義計畫區的153公頃，南港開發規模幾近三倍，涵蓋經貿軟體、生技廊道、國際會展、交通轉運、音樂文創及頂級商辦、購物中心、星級飯店、高級住宅等多元機能，以上效益有望超越信義計劃區，成為繼信義計劃之後台北最繁華的國際新都心。

近年來，南港還有多家國際企業進駐，像是輝達於2024年以10年長約簽下潤泰玉成辦公大樓做為第二座研發中心；宏碁整合集團營運資源，買下國泰利百代11樓、12樓共10戶以及至18樓逾2千坪辦公室；聯強也早在5年前和關係企業華邦電、苗育秀基金會買下世界明珠其中一棟，共15個樓層作為總部大樓；中信則是最早率先進駐南港的企業總部，中國信託金融園區更是開創南港經濟發展的關鍵活水。

台經院產經資料庫總監劉佩真談到南港發展時，特別點名總面積達1.64萬坪、預計將會在2029年底完成的「南港調車場」，加上南港四鐵共構、鄰近松山車站的便捷交通，她認為南港條件可望優於內湖。且目前南港呈現複合式開發趨勢，「在不同的樣態之下可以吸引不同的人潮」，白天主要有辦公人士和購屋人潮，晚上則是居民和人們消費、休閒的空間；另外，飯店人潮也將帶來全天候的觀光動能，「人流擴散及品質上都能有所提升」。

劉佩真表示，南港處於北市核心商業區，位置得天獨厚，四通八達串連內湖、南軟等地，形成強大產業群聚效應，促進就業與人口移入，奠定南港上揚的態勢。她補充，由於台灣在全球AI供應鏈佔據重中之重的地位，像是美國的四大CSP的業者不斷投資臺灣，建置研發中心或算力中心等，「那我想未來在南港調車廠這個都更案其實會為南港帶來的這個比較指標性、具有前瞻性的一個重要的指標跟發展。」

南港將有望成為亞洲智慧城市新典範，其中「南港國際SKY PARK」坐落於核心地段，以媲美東京麻布台之丘的世界規格，導入住宅、商場、飯店、辦公、公園共五大創新生活型態，締造出全臺獨樹一格最大複合式園區，並且為頂辦薈萃、科技軟體產業叢聚的南港帶來超前的商業模式新轉型。不僅引入高端複合生活場景、活化鐵道資產，更以綠意廣披鞏固地段永恆，為東區門戶之首開創一座稀有磅礴之森，加上鄰近信義區的優勢，讓其重新定義城市生活的可能性。

「南港國際SKY PARK」住宅區規劃上，特別採用南北座向配置，盡攬河濱景觀與自然綠意。全案打造出7400坪一樓綠帶空間，並保留國家級百年雀榕老樹作為精神地標；於5樓設置2700坪凌空綠廊，串起空中森嶼的專屬震撼。此外，更結合基地東西側的1公頃「玉東公園」與2.5公頃「新新公園」，共計16,458坪萬坪綠地構築出雙綠園道，為都市居民開啟前所未有的森活體驗。

創意家行銷董事長王明正認為，住在「南港國際SKY PARK」生活將會相當便利，因為整區設計為3棟住宅大樓、5棟辦公大樓和1棟飯店及Mall，「且距離高鐵步行速達，加上輝達南港研發中心就在旁邊，離信義計畫區相當近，這邊的價值會越來越接近信義計畫區」。南港以許多新土地和新大樓承接信義計畫區外溢人潮，而「南港國際SKY PARK」則是時髦生活的載體，不但賦予南港全新蛻變，也將帶動周圍商城產生共榮效益，激發南港未來時刻與世界同行，晉身東區門戶計劃獨樹一格的國際場域。