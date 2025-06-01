Q1全台預售交易量TOP10區出列　中和每天賣7戶登冠

▲去年919後全台房市冷颼颼，但觀察今年Q1全台各區預售表現，仍有部分區域交易量不小。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／綜合報導

去年919後全台房市冷颼颼，但觀察今年Q1全台各區預售表現，仍有部分區域交易量不小。第一名是中和區，共成交638戶，等於每天成交7戶，其次則為三重。而前10名中，桃園就占了6名。

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永慶房產集團統計預售屋實價，彙整2025年第一季全台各行政區預售屋銷售情形，交易量居冠的是新北市中和區，第一季累計成交638戶，相當於每天成交7戶。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「其中491筆交易資料同屬單一大型建案，該基地坐落捷運萬大樹林線捷運用地，未來交通發展可期，加上開發建商背景為知名品牌企業，單一建案第一季預售屋交易量就高於任何一個行政區，也讓中和區成為第一季預售屋最熱銷的行政區。」

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，該案就是「大同新紀元」，基地面積廣達5000多坪，共規劃上千戶，是近年北台灣量體相當龐大的社區，在房市冷清的當下，其推案價格也相對平實，符合區域期待，目前每坪均價還在7字頭，也正因如此，方能繳出不錯的銷售數量。

▲2025年第一季預售屋前10熱銷行政區。（表／永慶統計）



排行第二是三重區，第一季預售屋累計成交395戶，房價平均每坪80.1萬元，也是榜單中單價最高的行政區。

陳金萍觀察：「三重多數交易案例位在重陽橋周邊的仁義重劃區與忠孝橋、中興橋附近疏洪道的左岸、右岸重劃地區，往返台北市中心都相當便利，交通機能完善，加上鄰近舊市區，生活機能完備，購屋需求穩定，房價也獲得支撐。」

預售屋熱銷前十行政區中，則有6個行政區位在桃園市，是前十熱銷行政區中上榜最多的縣市。

陳金萍表示：「桃園市政近年積極推動產業升級，吸引企業廠辦、總部進駐，加上軌道建設持續推進，北北基桃生活圈成形，帶來大量就業、通勤人口移入，加上桃園重劃區開發面積廣大，住宅供給量大且選擇多元。」

價格方面，陳金萍表示：「桃園與雙北市甚至新竹縣市相比，更為實惠，比價效應下，吸引雙北及新竹地區有意購買新屋的民眾入主，讓桃園市成為第一季預售屋交易相對熱絡的縣市。」從單價來觀察，桃園市的大園區與楊梅區預售屋3字頭房價最為親民，平均總價約1200萬元左右。

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