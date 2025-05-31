800公尺文林路10間店面養蚊　在地：房東不缺錢不將就

記者項瀚／台北報導

近年士林夜市店面租金回升，在地房仲分析，主要是受惠士林站TOD案開發，不過現在的租金價碼仍是巔峰期的7~8折。另外現在區域空店面仍不少，則主要是因房東大多早年取得，租金不到位，寧可閒置也不租。

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▲近年士林夜市店面租金回升，在地房仲分析，主要是受惠士林站TOD案開發。（圖／記者項瀚攝）

日前輝達宣布進駐北士科，帶動北投士林商圈題材，尤其是輝達執行長黃仁勳最愛的夜市，成為討論焦點，大家開始議論士林夜市是否迎來人潮復甦商機。

事實上，近來士林夜市一直都有新聞出現，像是美食街翻新，以及被稱為「士林夜市門神」的三角窗指標店面，在日藥本舖撤出、空置5年後，終於出租出去，由康是美租下。

▲士林夜市主要幹道像是文林路上，仍有不少店面閒置。（圖／記者項瀚攝）

記者實地走訪士林夜市，雖然還是有一定人潮，但主要幹道像是文林路上，仍有不少店面閒置，以劍潭站到士林站2號出口這800公尺的精華路段來看，就有約10間店面鐵門下拉、掛上招租看板。不過同時，該路段也有業者進駐大型店面，像是閒置已久的「銀座大廈」整棟由KTV業者承租包下。

士林夜市店家直言：「全台都一樣啦，夜市人潮難回到過去巔峰期，因為現在外送實在太方便了，逛夜市的人自然變少，更別說士林夜市了，過去還有大量陸客支撐，現在觀光客真的比以前少很多。」

▲住商機構統計，近5年士林夜市商圈店面平均的租金單價。（圖／記者項瀚製）

至於士林夜市店面租價格方面，《ETtoday新聞雲》委託住商機構統計，以士林夜市中心點方圓5公里計算，發現近2年租金價碼有明顯回升跡象，5年來漲幅則來到約25%。

不過，住商不動產士林文林加盟店長紀翊平直言：「現在的租金價碼，還是與過去巔峰期無法比擬，仍是過去的7~8折。」至於空置率方面，他坦言：「士林夜市的房東大多是早年持有，租金沒出到，就寧可空著不租。」

但同時，紀翊平也強調：「近期士林夜市店面市場信心面確實回溫，這暫時與輝達無關，還沒有看得那麼遠，主要是受惠士林捷運站的TOD案，即將引進商辦、商場、飯店，預期能帶來更多人潮，且直接受惠的就是文林路一帶。」

紀翊平說：「去士林夜市逛街，未必都是從劍潭捷運站出來，未來在TOD案的加持下，會有更多的人走士林站，能帶動文林路中後段店面商機。」

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