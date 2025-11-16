巨蛋6字頭買2房、建工4字頭買3房　怎麼選？新手爸媽掛網求解

▲高雄房價逐年上漲，民眾在購屋時常陷入地段與價格的兩難。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄房價逐年上漲，民眾在購屋時常陷入地段與價格的兩難，有網友在網路論壇發問「該買熟悉的地方？還是便宜的地方？」並透露，因小孩即將出生，開始鎖定高雄巨蛋商圈購屋，但發現車程僅10分鐘的建工商圈，房價相對便宜不少，是否該選便宜？引發網友熱議。

原PO在網路論壇《Mobile01》發問，考量離工作地點近，以及即將迎接新生兒，原本鎖定高雄巨蛋商圈的新建案，計劃購入3房，就是圖對巨蛋商圈的熟悉跟方便性。

沒想到朋友推薦距離巨蛋商圈僅10分鐘車程的建工商圈後，開始卡在要不要為了價差，買在不熟悉的建工商圈，讓他們一直沒辦法下定決心購屋。

PO文引來網友熱議，有網友建議「預算足夠當然選熟悉的地方，建工看都不會想看。」、也有網友坦言「我選便宜，因為節省的金額，可以提升生活品質。」也有人覺得「比起價格、位置，還是回到你跟你老婆對房子的喜好而定。」

▲建工商圈作為發展成熟的傳統生活圈，房價相對親民。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，巨蛋商圈是北高雄蛋黃區，目前新建案開價已站上6字頭。然而，建工商圈作為發展成熟的傳統生活圈，房價相對親民，新建案開價多落在4字頭，單、總價與巨蛋商圈差距顯著，吸引自住型買家或有預算考量的購屋族。

以相同總價來看，巨蛋商圈只能入手2房，而建工商圈則可買到3房，空間優勢明顯。謝哲耀說：「建工商圈適合自住型買家，但購屋若沒有預算限制，或考量區域未來性與增值空間，巨蛋商圈地段相對較具潛力，若巨蛋周邊商場、商辦陸續完工，未來要轉手或出租都十分便利，對負擔能力足夠的自住客而言，是長期置產的穩健選擇。」

