中國「出招」救房市！加速收購閒置土地　已狂砸3500億

▲中國透過「收地」的方式，讓房市穩下來，非直接救建商。（示意圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

中國政府正全力收購已標售但未開發的閒置土地，以減輕房地產業的壓力並為建商挹注資金。截至5月20日，各地以地方政府專項債券回收的閒置土地已接近3000筆，總面積超過1.33億平方公尺，金額突破人民幣3500億元（約新台幣1兆4700億元）。

根據《界面新聞》22日報導，中國地產研究機構「中指研究院」指出，4月以來中國多地公示使用專項債券收購閒置土地的進度顯著加快。廣東、湖南、福建等省市已完成部分專項債發行，金額合計近550億元，約占擬收購總額的15%。

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這波收購行動主要根據中國自然資源部2024年發布的「關於運用地方政府專項債券資金收回收購存量閒置土地的通知」，要求地方政府運用專項債回收存量閒置土地，目的是減少市場供應壓力、強化資金流動，穩定房地產市場。「通知」強調要「提高政治站位」，加快落實項目儲備與資金使用。

優先收回對象包括：建商無力或無意願啟動開發的住宅與商業服務用地、已供未動工的土地，以及進入司法拍賣、基礎設施建設需回收或尚未建設的可分割用地。

儘管中國房市仍處調整期，但22日觀察顯示，透過專項債收回閒置土地的政策操作，顯示中央與地方正協力以更具體手段推動房市止跌企穩。