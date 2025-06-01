77%購屋族觀望中！最新房市民調：近五成盼放寬貸款限制

▲美國打關稅戰，讓購屋族多持觀望態度。（圖／記者董美琪攝）



記者董美琪／綜合報導

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（簡稱房仲全聯會）5月26日公布最新「2025年房地產走勢及政策調整」網路調查結果，顯示有高達77.6%的民眾認為，近期關稅戰對購屋意願產生影響；此外，46.3%受訪者認為政府應部分或全面放寬第7波選擇性信用管制。至於對今年房價的預期，37.4%民眾認為價格仍可能上漲超過5%。

這份調查針對全台20歲以上民眾進行，統計時間自2024年7月至2025年5月，共回收572份有效問卷。調查指出，在31至40歲的購屋主要族群中，有32.1%表示關稅變動已明顯影響購屋意願，呈現明顯觀望氛圍。

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針對房貸政策，除了46.3%認為應有調整，23.6%受訪者傾向維持現行作法。至於對房價的看法，除有37.4%預期將上漲5%以上，28.5%認為價格將維持，另有29.7%則認為會下跌超過5%。

房仲全聯會理事長王瑞祺指出，第二季開始，關稅變動已不僅止於市場訊息階段，逐漸影響實際交易。根據調查結果，77.6%民眾購屋意願轉趨保守，特別是年輕主力族群出現明顯觀望情形，未來中古屋市場交易量恐面臨萎縮，對房仲業將帶來生計與經營雙重壓力。

王瑞祺表示，房地產屬於內需導向產業，面對經濟外力干擾，應強化市場自我調整能力。他呼籲政府審慎評估信用管制政策，適度放寬限貸令與寬限期，以避免房市陷入長期低迷，影響仲介業十數萬名從業人員及其家庭生計。

房仲全聯會智庫委員會總會長林金雄則強調，房地產與黃金向來是民眾抗通膨避險的重要工具，應透過政策調整，導引長期資金進入不動產市場，穩定資產配置與經濟基本面。