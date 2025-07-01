「雞屎區華廈」低於市價仍沒人要？他一問驚呆　大票反搖頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者董美琪攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

房市近年火熱，有網友在PTT表示，最近在看台積宅附近的案子，發現有些「雞屎區」的華廈似乎淪為「投資爛尾樓」，乏人問津，忍不住好奇這些「利多退燒、價格跌破行情也沒人要」的投資型華廈，最後都會變怎樣？

原PO在PTT的home-sale板指出，近期在看台積電設廠區附近的房子，發現有些華廈社區明顯是被投資客搶進，現在卻完全沒人願意接盤。他詢問房仲，對方坦言幾乎整區都是投資客買的，現在根本沒人要，連低於市價也沒用。

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他便好奇這些房子最終會有什麼命運，「會慢慢變鬼樓？還是租金報酬低到乾脆空著？或是被法拍、變成社會住宅、老人住宅之類的？」如果真的有人買，住進去的少數住戶會不會超慘，像是會不會因為幾乎沒什麼人繳管理費，電梯壞了也修不了，公設也閒置，還是只要撐過幾年就會再炒起來？

貼文引發議論，許多人不以為意，「你看到現在一層好幾戶的房子，N年後下場都一樣，只是位置好就是有人要租」、「華廈優點管理費低，沒了」、「至少比完全沒有的強幾萬倍」、「管理費還是要照繳啊！哪有差？電梯等公設使用率變低反而撐更久」、「華廈公設主要就電梯，比大樓維護簡單多了。」

還有網友指出，「大安區華廈才是極品，華廈進出單純但維護管理費高，台北市大安區住戶經濟狀況好，維護得都很棒。像我在新竹看二手，買華廈不如買公寓」、「華廈的問題是戶數少，大家也都是很在意管理費才買的，有時候管理費很難收，那個維護費很難搞」、「不會沒有人要買，只有價格問題」、「重點是地點啦！地點好，爬樓梯沒車位公寓都有人買；地點爛，電梯社區照樣沒人要。」