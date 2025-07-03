住竹北郊區「1hr」才到新竹高鐵站！過來人嘆：就是會塞車

▲新竹高鐵站。（圖／記者陳凱力攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

現在有不少人住竹北，就有網友表示，在Threads上看到一名竹北人抱怨，住竹北郊區要去新竹高鐵站要一個小時。但他話鋒一轉，如果住青埔的話，從出門到出新竹高鐵站外不用25分鐘，「有一句話是這麼說的，以前總是覺得高鐵離自己太遠，現在才發現是自己離高鐵太遠」，話題引發討論。

該名網友在PTT的home-sale板發起閒聊，「竹北人去竹北高鐵比青埔還久？」他在Threads上看到一貼文，「從竹北邊去竹北高鐵竟然要一個小時？有人說住得離竹北高鐵太遠，原PO還生氣氣。」但如果住青埔的話，從出門到出新竹高鐵站外，通常不到25分鐘。

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原PO忍不住直嘆，「其實部分新竹人跟桃園人是同病相憐的，有一句話是這麼說的，以前總是覺得高鐵離自己太遠，現在才發現是自己離高鐵太遠。」

貼文引發一連串討論，「連假前就這麼塞啊…很正常吧」、「青埔跟竹北房價倒掛，林口又跟青埔房價倒掛」、「不是遠不遠問題，連假新竹就是會塞車。之前某個假日跟版友去竹北，上國道也是小塞。」還有網友表示，「竹北邊是哪裡 新月沙灘？」「竹北靠海邊超偏僻，還有焚化爐」、「原來竹北腹地這麼大喔？」