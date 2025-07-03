新房裝修完遭污水倒灌「滿屋糞味」！屋主崩潰：原本要當婚房

▲ 婚房還沒入住，竟被糞水淹沒。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

喬遷原本是一大喜事，然而大陸廣西柳州一名羅先生卻發現，自己位於柳州市河西路榮和天築社區的婚房，在尚未入住前竟慘遭污水倒灌，整屋浸泡在惡臭污水中，家具電器損壞嚴重，原定的喬遷計劃也被迫中斷。羅先生目前已委託定損公司進行損失評估，並計劃透過法律途徑追究相關責任。

根據《南國今報》報導，羅先生的新房位於該社區13樓，建築面積約29.7坪，為一間小四房。房屋交屋完成裝修後，因考慮到需通風數月再入住，羅先生與家人尚未搬入，但仍定期前往開窗透氣。

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然而今年4月29日上午約9時，羅先生接獲管家來電，稱其入戶門有滲水情況。羅先生迅速趕回，打開房門的瞬間驚愕萬分——污水已經漫至腳踝，房內彌漫惡臭，黃色污水伴隨排泄物泡沫充斥各個房間。儘管業者於4月30日協助清理並消毒，惡臭氣味仍未完全散去。

羅先生向記者表示，洗衣機、冰箱等已進場的家電遭受污染，櫃體與房門普遍翹邊變形，牆面亦出現黃斑。他更擔心地磚下的水電管線可能也已受損。

事發後，羅先生與業者進行多次協商未果，無奈之下自行打開房門排放污水，業者隨後提供沙袋防止污水擴散至公共區域，並委託保潔公司清理。

經查業者發現12樓與13樓之間的公用排污立管被大量衛生紙堵塞，導致污水無法順利排出，最終從羅先生家中衛生間反冒倒灌。業者方面表示，根據合同規定，其責任僅限於一樓至化糞池範圍內的排污管道，樓棟內的管道問題不屬其管轄。

對此，羅先生質疑責任歸屬。他表示，裝修期間未與工人發生糾紛，且業者早於去年11月完成驗收並退還裝修押金，故裝修施工造成管道堵塞的可能性極低。

目前羅先生已聘請南寧定損公司進行專業評估，並準備提起民事訴訟。廣西國觀律師事務所王一辰律師指出，若無法查明具體堵塞責任人，依法12樓至13樓間公用立管的共同使用者，亦即羅先生樓上的屋主，可能需承擔連帶賠償責任。若個別住戶能證明未使用管道或無過錯，則可免責。

此外，若業者未及時通知樓上住戶停止使用管道，亦可能需承擔部分賠償責任。若經專業鑑定證明房屋管道設計或施工存在缺陷，則開發商在保修期內亦可能需負責。

羅先生無奈地說，「這本來是我和女朋友的婚房，我們計劃5月底搬進新家，家具也早已預約送貨，結果全都亂了套。」他表示，將堅決依法維權，力求為自己和家人討回公道。

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