未婚妻懷孕喊「買房付清掛她名」！男瞬間清醒：險當接盤俠

▲原PO因買房與女友鬧彆扭進而分手。（示意圖／pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

情侶即將步入婚姻，買房時該誰出錢、登記誰的名字是一大課題。就有一名男網友分享曾與未婚妻因買房鬧彆扭，控訴女方以懷孕為名，要他買房全額付清，且要掛她名子，最後婚禮沒辦，房子也沒買。貼文一出網友紛紛力挺，還有人質疑女方另有所圖，可能連懷孕都是假的！

原PO在臉書社群《靠北婚姻》發文，表示「10年前差點被當盤子的經歷，現在想起來還是很嘔...當時和交往3年的未婚妻準備結婚買房，原本打算全額付清，看了許多房子，終於看到喜歡的房子。」

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這時未婚妻突然表示她懷孕了，希望房子能掛她名下。原PO說，得知未婚妻懷孕後，考量還要留點錢辦婚禮、坐月子以及育嬰，於是提議買房別一次付清款項。沒想到此舉惹怒女方，未婚妻回，是不是因為要填她名字，所以不全額付。原PO心裡很震驚，「我都願意買妳的名字了，妳怎麼會有這種想法，於是我們就先籌備婚禮，先暫時不買房子，但為了表示我是很有誠意，我先買了一台200萬休旅車送她代步。」

無奈在籌備婚禮過程又重提買房，準岳母說，房子要買在娘家附近，月子中心應該要婆婆出，原PO主張月子中心由女方出錢，但準岳母拒絕並回了一句「這是禮數」。後續還提出離譜要求，原PO表示，因為娘家親戚較多，訂婚沒辦法讓爸媽上主桌，「結婚時主桌12位，女方要預留八～十位，我覺得條件有點過份，我就跟她媽說，那再緩緩好了！我先跟我媽商量。」

準岳母還說，聘金希望66萬，小聘隨意，但大小都會收，這讓原PO理智線瞬間斷裂，忍不住嗆未婚妻「妳是覺得妳懷孕了，所以可以為所欲為嗎？」這條件沒必要結婚，先跟妳媽商量好再來。

一個月後，準岳母打來說，「因為女兒懷孕，希望給女兒一點保障，有什麼問題也是可以商量啦！」原PO表示，房子她名字也買在娘家附近，車子也是她的，這樣保障不夠嗎？準岳母指出，「以後要一起生活了，買她的名字有什麼好計較。」

原PO說，「這句話讓我徹底覺醒，婚禮沒有辦，還好房子也還沒買，小孩不給我認領，還要求我每個月要付兩萬，我說除非給我認領，不然我不可能付，至此之後音訊全無。」

貼文一出，網友普遍都同情原PO的遭遇，「有可能是假借懷孕之實想要敲一筆！要到房再來離婚」、「這是天坑！無底洞！準婆婆跟公公不能上主桌？這是挑釁還是你是贅婿」、「根本就沒孩子，不是當你盤子而是詐騙」、「可能對很多男方水平展開同樣的要求後來你沒達標，被棄單了」、「要嘛根本沒懷孕，要嘛不是你的種，還好分了」。