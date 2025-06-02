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質疑高雄國賓三次危老評估　自救會再找「第四方鑑定」結果曝

▲▼高雄國賓危老重建三度評估遭質疑，自救會找「第四方鑑定」結果曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲質疑高雄國賓三次危老重建評估，自救會找「第四方鑑定」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄老字號地標「國賓飯店」被市府列為「危樓」，容積率高達1142%，引發社會高度關注。然而，民間團體與專業技師仍對高雄市工務局「第三方專業評估」認定提出質疑，指出相關評估報告在程序與依據上可能有不合理之處，要求市府再開行政程序，撤銷危老容積獎勵許可，否則將提起司法訴訟。

國賓飯店自救會表示，歷經多次陳情與議員質詢後，高雄市政府委託第三方——台灣省結構技師公會（以下簡稱「省結構」）進 行危樓鑑定，雖然依照國土署公告的PSERCB系統出具報告，但卻不以國土署的標準公布結果。

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▲▼高雄國賓危老重建三度評估遭質疑，自救會找「第四方鑑定」結果曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄老字號地標「國賓飯店」被市府列為「危樓」，容積率高達1142%，引發社會高度關注。（圖／記者賴文萱翻攝）

報告中一樓R值評估為 27.25；四樓R值評估為 53.08，R高於40將被判定成危樓，可以得到容積獎勵。國土署建築耐震設計規範中，評估應以建物「基面」為準，而基面通常是一樓，並非任意選定樓層。

但省結構卻選定四樓當作評估的依據，並因部分結構資訊可能未完整納入分析，因此導致錯誤的判斷，而且與國土署規範不一致，因此引發多方疑慮。

自救會另行委託「第四方」——台南市土木技師公會（以下簡稱「南土木」）以重新依據相同法規與系統進行鑑定「第三方」的報告，發現錯誤包含「部分結構資訊可能未完整納入分析」、「四樓不是弱層，不能被選定為評估基準」。

南土木公會的分析也指出，PSERCB系統的表單設計本就以一樓為標準評估層，；若回歸規定，省結構一樓評估所得的R值為27.25，國賓本非危樓；如果加上省結構及北結構公會故意少輸入的16根18根柱子，國賓絕非危樓！

▲▼高雄國賓危老重建三度評估遭質疑，自救會找「第四方鑑定」結果曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲自救會找「第四方鑑定」，呼籲市府再開行政程序，撤銷危老容積獎勵許可。（圖／記者賴文萱翻攝）

自救會表示，未來評估標準無法統一，可能導致類似案件一再出現，若允許在評估過程中以不同方式剔除結構元件，將會產生極大解釋空間，甚至可能讓許多結構良好的建築也被誤判為危樓。呼籲市府再開行政程序，撤銷危老容積獎勵許可，否則自救會將提起司法訴訟。

針對國賓飯店危老重建案中，部分外界對其耐震能力初步評估報告提出質疑，高雄市工務局鄭重澄清，本案各階段作業均依法令規定辦理，耐震初步評估程序及結果，皆經具備專業資格之技師公會審查，並無違誤或疏漏情形。

在此次評估中，技師公會已清楚指出，本建築物因具有「中間軟弱層」之特殊結構行為，應以四樓為基準層進行耐震能力分析，才能正確反映整體結構安全狀況。坊間流傳以一樓作為基準層，並引用R值27.25之說法，並不正確亦不具專業依據。技師公會已明確說明，一樓並非軟弱層，不宜作為耐震評估之基準。

▲▼高雄國賓危老重建三度評估遭質疑，自救會找「第四方鑑定」結果曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄國賓危老重建三度評估遭質疑，市府表示，未有具體事證足以證明結果錯誤。（圖／記者賴文萱翻攝）

技師公會所為初評為依據建築物結構系統、構造類型、細部構件、現況條件及定量分析等進行綜合判斷，符合專業標準與法令規範，其初評結果具有高度客觀可信性。

對於部分住戶對評估結果所持疑慮，市府予以尊重，但截至目前，尚未接獲任何具體事證足以證明評估結果違法或明顯錯誤。都市危老重建關乎公共安全與市容更新，市府將持續秉持依法行政、專業把關的立場審慎處理，並呼籲外界回歸理性與專業，共同促進城市安全與永續發展。

關鍵字：國賓飯店高雄市府危樓爭議評估程序容積率

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