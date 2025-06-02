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連輝達星艦基地設計師都來！　北台中成國際建築師競技場

▲輝達總部,晶片,芯片。（圖／CFP）

▲輝達熱度不減，近期台中住宅新案請到輝達加州星艦總部建築設計團隊操刀，示意圖。（圖／CFP）

記者陳筱惠／台中報導

台中市已成為國際建築大師炫技舞台，普立茲克獎建築師打造的大型公共建設作品雲集，近期更有個案請到輝達加州星艦總部建築設計團隊操刀14期住宅新案，信義房屋專家認為，豪宅版圖明確，不僅重塑當地城市面貌，也為區域房價奠定新的基準線。

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台中過去只有超級豪宅會聘請國際團隊進駐，落腳處多為高價區的七期、水湳經貿園區，不過近期私人住宅的國際設計版圖移動北台中，不少新案皆出自「國際知名，台中首見」的設計團隊。

如14期新案「熊圖敘DOS」邀請到Apple紐約旗艦店、輝達企業總部、上海中心大廈的設計者Gensler，打造世界第二座建築住宅。而此次Gensler所設計的「熊圖敘DOS」將呈現「天空之森」陽台系統與社交型森林空間，未來將成為水湳中央公園與馬禮遜國際生活圈的地標。新案住家單位為2至3房格局，總戶數55戶，市場預估單價可能在8字頭上下。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

而屢屢以國際設計、全球視野打開台灣天際線的大陸建設，邀請紐約ODA設計事務所為14期首案「大陸豐莚」，具紐約精神的國際綠色院落。打造6個不同樓層主題的海拔庭園與頂樓空中花園。吸引不少七期客轉移北台中，該案規劃40~60坪空間，近一年成交均價落在73萬左右。

不只腹地廣闊的新興重劃區成為國際大師揮灑的舞台，如北區的成熟區域也罕見出現國際化設計，包括澳洲PTW所設計的「達麗冶翠」，以及誠邑築與荷蘭設計團隊MVRDV攜手合作的崇德路新案，都引起不小的討論。

▲▼ 大陸建設,大陸豐莚,14期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「大陸豐莚」邀請紐約ODA設計事務所為14期首案，打造6個不同樓層主題的海拔庭園與頂樓空中花園。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋中二區協理王聖憲認為：「七期重劃區目前仍是台中核心地段，各項條件對於頂級客而言相當具吸引力；水湳經貿園區則挾政府帶頭建設與新興區域，是備受期待的台中未來發展重心之一。」

▲▼ 14期,房市,廣告看板, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲14期新案「熊圖敘DOS」邀請國際建築團隊操刀，新案住家規劃2至3房，總戶數55戶。（圖／記者陳筱惠攝）

但王聖憲分析：「成熟市區受限於建築法規，在容積率與退縮空間容易出現左右為難的尷尬，設計難度又更為提高，國際建築移師北台中，往往一落成就會成為地區性指標建築，重塑區域活動核心與房價基準線。」

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關鍵字：豪宅台中市國際建築Gensler新案

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