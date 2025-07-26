娘家出頭期款「房子登記女方」貸款老公繳！她怨1事遭網砲轟：自私

▲原PO抱怨婆家沒有房子。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

買房對這時代的年輕人來說不是件簡單的事，如果有父母的贊助，會輕鬆很多，一名人妻表示，娘家買了3間房，但婆家卻沒有，婚後買的房子自備款由娘家準備，房子寫她的名，老公則負責每月的房貸，但他對於婆家沒有留房給小孩仍感到傻眼，擔心婆家以後沒錢會向他們討錢，貼文掀起熱論。

有網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，娘家擁有3間房產，而婆家則完全沒有。婚後跟老公共同買了一間房，娘家支付了自備款，房貸則由老公負擔，「房子名字只寫我的，但還是覺得婆家沒買房，有點扯」。

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原PO指出，當初跟老公是閃婚，根本不清楚婆家的經濟狀況，「現在沒有買房+沒有勞退的公婆應該找不到了」，雖然老公對她很好，薪水與存款都交由她管理，但她仍擔憂婆家可能會在未來向他們借錢或要求資助。

貼文曝光，掀起網友討論，「都是娘家出？貸款是老公付，所以，你並沒有付出吧？有什麼好驕傲的」、「妳更扯，就算娘家出頭期款，房貸為何只有老公扛，房子只登記妳名字，擺明欺負老公」、「買房子的名字不是寫妳的嗎？妳老公辛苦賺錢不是也全部給妳了，妳是賺到了吧」、「妳娘家出多少頭款？妳老公付多少房貸？將來妳老公把頭款還妳娘家，房子是不是要改回他的名字？因為妳沒出錢」。

也有網友指出，「公婆為什麼沒錢？因為他們把錢把妳的先生養大成人！栽培妳先生讓妳現在可以有一個老公賺錢給妳花！有良心的應該要感謝妳的公婆！善待公婆」、「講白了，妳是希望先生不要去養他的爸媽，卻拿怕他們借錢來當理由，公婆再窮也是妳先生的爸媽，有欺負妳嗎？」「不要這麼自私，那是把他養大的父母，人家也沒對妳怎樣」。