新北都市更新新里程　「漢寶」中和國道段新建工程5月29日盛大開工

▲5月29日上午9點，漢寶集團中和國道段新建工程（中和高中正對面）舉行新開工動土典禮，由創辦人張慶忠先生親自致詞，祈願工程順利、建案圓滿。

【企劃特輯】

在推動都市更新成為中央與地方施政重點的當下，大台北地區逾五成住宅屋齡超過30年，然而成功完成整合、真正動工更新的案例並不多見。本基地88戶老舊社區歷經「漢寶集團」多年協調整合，順利完成都更程序、拆除老舊建物，於2025年5月29日上午9點舉行新建工程開工動土典禮，為地方都市更新注入新典範。

本案基地位於中和高中正對面，鄰近捷運萬大線「中和高中站」（施工中），距離中和交流道僅約3分鐘車程，可直通遠東世紀園區、板橋特區與雙和醫療生活圈，具備極佳的通勤、就學與生活優勢。基地原為超過46年歷史的四層樓88戶老舊公寓，居住環境老化，公安風險極高。透過「漢寶集團」專業團隊與住戶長期溝通協調，成功取得住戶支持，完成都更程序，並順利拆遷舊建物取得建照，展現「漢寶」在地43年深耕實力與高度整合能力。

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根據新北市都市更新處資料，平均一件都更整合案件從啟動到動工約需8至15年以上，且多數卡關於地主意見難整、程序複雜等問題。「漢寶」中和國道段基地在短短幾年內完成整合開及都更程序，順利進入施工階段，不僅打破外界對「都市更新緩慢」的刻板印象，更成為新北市推動危老及都更策略下的指標性成果。

▲漢寶集團中和國道段新建工程舉行開工動土典禮，由創辦人張慶忠先生偕同團隊、地方民意代表及原地主虔誠上香祈福，祈願工程平安順利。

「這不只是一個建案，更是『漢寶』對中和區的一份承諾與未來生活提案。」「漢寶集團」指出，本基地面積2,884.45平方公尺（約872.5坪），更新後規劃9間店面、236戶住宅空間，地下室可容納160輛汽車、245輛機車。新社區將可提供符合現代家庭與首購族需求的高品質住宅，透過捷運串聯都會網絡，創造真正的交通便利與居住舒適並重的生活環境。未來也將與基地鄰近的捷運站、學區、生活商圈產生正面效應，加速形成完整生活圈。

「漢寶集團」從過去中和南勢角商圈「漢寶天滙」完成都更順利交屋、土城員仁段都更案「漢寶AI矽谷」開工興建及銷售、本案中和「國道段都更案」開工動土、中和「華新段都更案」核定並申請建照、中和「安邦段都更案」核定，到中和「台貿段中正路都更案」、中和「秀山段都更案」、中和「大華段都更案」板橋「文化段都更案」、新店「民安段都更案」及台北市「木新段都更案」等多個都更案陸續報核審議，「漢寶集團」儼然成為國內都更專業典範。

43年來「漢寶集團」秉持「品質至上、追求卓越」的理念，熟悉地方脈動，落實在地服務，深得住戶信任。未來更將在既有的基礎上，藉著豐富的都更經驗及實績，積極支持政府都更政策推動，擴大服務能量，達成促進都市土地有計畫再開發利用，復甦都市機能，改善居住環境與景觀，增進公共利益之目標。

▲5月29日漢寶集團中和國道段新建工程舉行開工祈福典禮，地方民意代表、原地主、建築師及工程團隊齊聚一堂，共同動土祈願工程順利圓滿。

