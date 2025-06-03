近南科社區成交單價月跌10萬　網諷：被實登無情打臉

▲善化地理位置靠近南科，是不少南科員工的購屋熱區，近年房價有明顯漲幅。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南科房價因科技產業紅利快速攀升，如今在央行信用管制、關稅及市場供需等變化下，投資買盤逐漸退場，房價回歸理性，根據實登公布，善化區有同社區成交單價4月落在35萬元，與3月45萬元的成交價，出現10萬元價差，被網友直言「被實登無情打臉」。

《地產詹哥老實說》EP259／竹南房價飆破42萬！已是天花板？ 在地揭「碾壓淡水、基隆」真相

[廣告]請繼續往下閱讀...

護國神山威力驚人，尤其台積電設廠的南科周邊行政區，近年房價快速飆漲，根據實價登錄顯示，善化區有新案的2樓、23.21坪，3月出現總價1052萬元的成交紀錄，換算單價為45.32萬元。

沒想到同社區4樓36.28坪，含1個平面4.65坪車位，4月以1273萬元成交，換算單價35.03萬元，等於才短短1個月，同社區戶別就出現單價約10萬元的價差，引發PTT網友熱議，直言是「被實登無情打臉」。

就有網友表示，善化過去受到台積效應的投資置產熱潮推波助瀾，短期內價格漲幅驚人，但近期在央行信用管制措施影響下，房市回歸基本面，出現「斷崖式修正」。

▲善化區有同社區成交單價4月落在35萬元，與3月45萬元的成交價，出現10萬元價差。（圖／翻攝自實價登錄網站）

也有網友分析，該區域由於集中工程師與投資客族群，在投機熱潮退去後，買氣出現明顯降溫，還有網友笑稱：「今日天花板，明日地板」、「當工程師開始拒當盤子，市場自然就要修正了。」

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，善化地理位置靠近南科，是不少南科員工的購屋熱區，近年來房價高漲，新推案也從透天轉向大樓，以該區行情來看，成交價35~40萬元都在合理範圍，45萬元該戶為露台戶，主要是因為特殊戶別的關係，預估後續價格仍是落在35~40萬元區間。

佘光宗表示，同一社區一個月不可能價差就出現10萬元，儘管目前房市連自住剛性需求也受限貸影響，買氣出現萎縮，但網友期待的房價下跌，在近年土地、原物料及營建成本不斷上漲下，新案難有大幅度的降價空間。

《地產詹哥老實說》EP259／竹南房價飆破42萬！已是天花板？ 在地揭「碾壓淡水、基隆」真相