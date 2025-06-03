彰化香料大王出手　5.9億買南屯婚宴會館

▲南屯區永春路上婚宴會館換房東。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中南屯區近年來婚宴會館大洗牌，不過近年房地交易、切換經營模式的大有人在，據實登揭露，南屯區永春路上的「春 婚宴會館」房地出現交易，總價來到5億9768萬元，拆算土地單價約85萬元，不過該婚宴會館持續經營中，專家分析未來自用程度機會高。

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南屯區過去是婚宴會館大本營，不過近年房地交易頻繁、切換經營模式的大有人在，據實登揭露，南屯區永春路上的「春 婚宴會館」房地出現交易，建物面積403.5坪，土地701坪，總價來到5億9768萬元，拆算土地單價約85萬元。

經查，出手的為來自彰化大村「味特生物科技股份有限公司」，該公司不僅是亞洲前3大香精製造商，長年深耕台灣香料研發市場，且行銷國際多國，更是台灣名副其實的隱形冠軍。

▲台中單元系列重劃區，因位於南台中，與彰化有地緣關係，從單元2~5，就有不少土地是由傳產業者收購。（圖／記者陳筱惠攝）

此次交易標的為地上2層、屋齡10年的住商用建物，位於單元二，基地完整、屬於雙面臨路角地，現址為經營多年的日式餐廳「春日本料理」，頂樓懸掛大大「春」字招牌，位置恰好在十字路口，紅燈時停車的民眾很難不注意到。

根據了解，該建物前身為福野臻愛婚宴會館，2015年易主後，承租18年土地並斥資1億元打造，推斷租約應至2033年。周邊商家透露：「永春路上餐飲品牌也正逐漸聚集，形成新興生活圈。近年像是志民與花膠（鵝皇宮關係企業）、姐妹花越南創意料理、發爐石頭火鍋館等相繼進駐永春路沿線，代表餐飲品牌都十分看好該區段住宅密度與交通便利性。」

群義南屯市政直營店主任何秉宸指出：「單元二為台中市區相對早期開發的重劃區，相比單元一與單元三，土地供給更為稀缺，該塊土地為住一之Ｂ、住一之Ｃ混合，雖然是屬不同的容積，但土地使用可以營業使用，容積最高到300%，而過去台中單元系列重劃區，因位於南台中，與彰化有地緣關係，從單元2~5，就有不少土地是由傳產業者收購，用於自用包含營業據點、企業總部。」

而周邊行情部分，何秉宸認為：「該地超過500坪土地，過去在市場上開價單坪90~100萬元求售，成交85萬元，相對合理，但也沒有真的便宜。」

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