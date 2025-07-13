在台北工作！買房選在「林口 or 三峽？」　網點出1問題：懷疑人生

▲原PO想知道，以他的預算來說，住哪比較好？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

買房前一定要衡量自身經濟能力，近日就有網友發文表示，他一直有在看房，本來鎖定新北的蛋黃區，但看了價格後不得不放棄，之後則考慮林口、三峽北大特區，但價格也已經漲起來了，因此他就想知道，有經驗的大家會買在哪呢？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「首購族現在還能摸到的生活圈在哪」為標題發文，提到他目前在台北租屋，近半年很認真在看房，預算抓在1500萬元至1800萬元左右。他每天都要到台北上班，但因為預算有限，所以起初是考慮買在新北的蛋黃區，只是看到價格後，他也只能放棄。

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之後原PO聽了朋友的建議，開始看林口、三峽北大特區。以林口來說，如果買在機捷附近，應該還算方便，但缺點可能就是比較潮濕；至於三峽，對他而言的優勢是，他蠻熟悉那邊的環境。因此他就想知道，如果以後會生小孩，同時也考慮到居住環境，大家比較建議選哪？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我是你的話會選新北蛋黃中古，永和1800萬中古電梯大樓還能買到兩房，我自己住起來是挺舒服，機能一級棒，而且過橋就北市」、「建議你可以多看看，新北還有一些區域可以多看看」、「推薦三峽，如果你在那邊生活過的話，生活機能越來越好」、「我私心推薦三峽，但三峽應該沒什麼案子，可以往中古看看，應該會有你要的」、「北大特區真的讚」。

不過針對林口、三峽，就有網友提到塞車問題，「北大蠻適合老人跟小孩居住的，至於上班族，可能要斟酌一下通勤時間是不是可以接受」、「林口千萬不要來，每天塞到你懷疑人生」、「林口已經沒有想像中潮濕了，早上會塞車塞到懷疑人生」。