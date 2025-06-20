中和夢幻共構宅「冠德心禾匯」到站即到家！一線進北市掌握都會脈動

▲「冠德心禾匯」為萬大線中和站捷運共構宅，不僅擁有銀級綠建築認證與完善公設規劃，更以實品屋展現侘寂風格美學，成為中和質感生活的代表作。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

還在煩惱每天上下班要趕捷運、轉公車、走好幾條巷子才能到家嗎？現在告訴你一個魔幻生活提案：出捷運站、上電梯、打開門－－你就已經在家了！這不是幻想，而是真實存在於新北中和的一座真正的捷運共構宅「冠德心禾匯」，與萬大線捷運中和站無縫接軌，幫你把通勤日常過成魔幻縮時生活，瞬間升級為都會人夢想中的神級交通宅，就連啦啦隊應援團長壯壯都超級心動。

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「冠德心禾匯」位處中和區正核心，一出站就能直達家門，而且就在遠東世紀廣場旁，周邊科技園區林立，吸引大量高薪優秀人才進駐，預期能為區域帶來更高的含金價值。未來中和高中捷運站開通後，交通選擇上更便利，搭配國道三號、64快速道路雙軸交通網，通勤南北超順暢。生活機能方面也完全不馬虎，開車約4分鐘可達全聯中和新生店、8分鐘就能到COSTCO、Global Mall環球購物中心，可說是日常需求應有盡有、滿足生活採買所需；學區距離也親民，積穗國小、國中車程4～5分鐘搞定，真正學區＋生活雙保障。

談到品牌實力，就不能不提作為台灣永續建築先行者的「冠德建設」，在中和深耕了30多年，擁有豐富的共購宅經驗，像是不少人熟悉的永安市場站「美麗永安」、景安站的「美麗景安」、台北橋站的「美麗台北」皆出自他們之手。這次特別攜手台積電指名合作的甲級營造商「根基營造」，聯手打造出「冠德心禾匯」，主打頂級建築品質及安全保證，還獲得「銀級綠建築」認證，就是希望為居民蓋一棟「像大樹般的好房子」。

「冠德心禾匯」規劃樓高24層、地下5層，以RC鋼筋混凝土打造的主體結構，穩固又安心，整棟社區共有239戶住家＋1戶店面，主打「捷運共構現買現住」！連公設都超講究，社區內擁有接待大廳、空中花園、交誼廳、閱覽室、健身房與兒童遊戲區，讓你「宅在家也能過得像在度假」。不管是午後來場陽台閱讀，還是小孩放電、爸媽健身，一應俱全的設施真的很加分。

壯壯這次特別心動，開箱了28坪的A9兩房實品屋，設計以日系侘寂風為主軸，整體色系淡雅搭配木質感調性，氛圍相當溫潤，一走進門就能感受到「靜下來的力量」。客餐廳相當開闊，兩間臥室都可放置雙人床，主臥更規劃女主人最愛的獨立更衣室，三面都能輕鬆下床，動線毫無壓迫感。室內空間各處皆精心配置足夠收納，這樣的配置不只美觀，還極其實用，從空間到細節處處為居住者著想，真正讓家成為放鬆與充電的場所。

「冠德心禾匯」憑藉優越地段與完善機能，成為近期房市關注焦點。作為少見的捷運共構住宅，不僅坐擁便捷交通網絡，更結合品牌實力與建築美學，展現對未來生活型態的全新詮釋。公設完善、空間規劃細膩，從外觀設計到室內細節，皆體現出沉穩細緻的建築工藝與現代美感。除此之外，項目亦導入永續理念，強調綠建築與環境共生，滿足新世代對居住品質與生活態度的雙重需求。全案整體規劃不僅提供舒適宜人的居住環境，也塑造通往未來城市繁榮核心的生活門戶，成為重視生活質感購屋族群的優質選擇。