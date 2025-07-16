在雙北做什麼工作「才能靠自己買房？」　網點出關鍵：我就遇過

▲做什麼工作可以靠自己買房？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

什麼樣的工作，可以買得起房呢？近日有網友發文表示，如果待在台北市、新北市的話，要做什麼類型的工作，才可以「靠自己」買房呢？貼文曝光後，引起網友討論，「受薪階級買台北根本自虐吧，應該只能買鳥籠」、「公務員，有穩定的收入就可以」。

有網友在PTT的home-sale板上，以「台北新北什麼工作能買房」為標題發文，提到雖然在台北、新北做服務業工作，就能感受到，雙北的薪資真的比其他縣市要高一些。但如果要買房的話，在不靠家人幫助、不投資、只單純領月薪和年終獎金的情況下，做什麼工作才可以「靠自己」買房呢？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「科技業、台積電」、「律師啊，算門檻最低，一般三、五年都有兩百萬以上」、「工程師年薪破百萬，小兩房，1300萬左右，大概這樣吧」、「當然是職業房東啊」。

還有網友表示，「如果只是要買得起，兩人破百萬，或單人破百萬，都買得起。但受薪階級就算買得起，願不願意買那邊就是另一個問題」、「重點不是月收，是頭期」、「如果是新房，台北市本土科技業都買不起，新北新莊、三重應該可以」。

也有網友認為，關鍵還是在存錢，「月薪4萬也能買啊，你會不會存而已，我就遇過月薪4萬，每個月能存3萬的人，而且還會買ETF，也是工作個10年左右就買房了」。