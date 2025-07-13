車位高度不足「車門難開」　桃園男怒告！建商駁：他親自選的

▲陳男點交後才發現車位高度過低，因此提告建商。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者莊智勝／桃園報導

桃園一名陳姓男子111年與建商簽約，買下房屋以及位於地下2樓的停車位，該車位價金為115萬元，未料點交後陳男卻發現車位位於連接地下1樓的車道下方，導致高度過低，休旅車門無法正常開啟，明顯存在瑕疵，因此提告建商，請求賠償車位價值減損43萬1460元、以及3年法定遲延利息6萬4719元，共計49萬6179元。桃園地院法官審理後，駁回陳男請求，判決建商免賠。可上訴。

判決書指出，陳男主張111年買房時購入了B2的停車位，價金為115萬，但112年10月後有停放休旅車之需求，才發現因為車位位於連接B1車道下方，導致高度過低，靠近電梯側牆壁最低高度為192公分，車輛停止線末端處高度則為207公分，使得休旅車、廂型車等類車輛無法正常開啟後車門，只能以車頭駛入電梯側之方式停放，存在瑕疵，但建商明知瑕疵存在，當初卻未據實告知，導致他受有損失，因此提告求償49萬餘元。

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對此，建商則反駁，雖然上方坡道影響車位高度，但該停車位已符合通常效用、契約約定效用與被告保證品質，並無瑕疵，且當初陳男購屋選擇車位時，是銷售人員帶著他到現場，由陳男親自挑選，自無故亦或過失不告知瑕疵；退一步而言，縱使車位存在瑕疵，但該車位點交、至陳男反映瑕疵之時間超過1年，陳男未於6個月內通知，應視為承認受領。

法官認為，該車位於111年3月15日完成點交，但陳男卻遲於112年10月、領受停車位逾1年6月後，才通知建商有瑕疵，顯已怠為從速檢查及立即通知之義務，依法應視為陳男已承認其所受領之物；且該車位當初是陳男親自到場，考量銷售人員意見、以及現場動線後自行決定選擇購買該車位，難認有誤導、或故意不告知瑕疵之嫌，因此駁回陳男請求。全案可上訴。