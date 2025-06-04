從921等到現在！北市信義區海砂屋都更開拆　居民：終於等到了

▲北市信義區《力霸皇家社區》海砂屋都更案拆除，住戶期盼很久。（圖／北市都更處）

記者董美琪／綜合報導

位於台北市信義區永吉路上、靠近虎林街的「力霸皇家社區」，歷經25年協調整合，正式啟動拆除工程。此社區於921地震後被鑑定為海砂屋，北市都市發展局與實施者昇陽建設於3日舉辦拆除祈福儀式，期盼藉此案帶動鄰近地區加速推動都市更新。

北市府表示，信義區力霸皇家社區位於信義區永吉路上、鄰近永吉市場旁，更新範圍約940坪，更新重建前，為屋齡39年之14層樓鋼筋混凝土建築物，在921地震隔年經鑑定後確認為海砂屋建築物，住戶多達223戶，歷時25年的整合，而多方溝通協調的過程相當艱鉅，但為了住家的居住安全、改善生活環境，住戶始終沒有放棄。

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昇陽建設指出，2007年受居民邀請協助整合，大樓原為地上14層、屋齡約39年，期間曾出現天花板無預警坍塌等結構問題。公司自2007年起協助整合，2009年提出都更申請，最終於2022年取得重建核准。

市府副秘書長王玉芬表示，該案歷經多年整合與談判，最終能順利啟動拆除，顯示市府推動都市更新的決心與成果。自蔣萬安市長上任以來，北市共受理25件代拆申請，其中已有11案完成拆除作業，包括3案由市府主動執行。

她強調，北市推出包括「都更八箭」等多項政策，並針對海砂屋推動劃設更新地區及成立輔導團隊，結合民間與政府力量，全力加速推動都市再生。

曾在社區居住超過三十年的原住戶表示，起初因條件不合理而反對都更，但近兩三年協議內容調整，才決定支持並於2023年搬離，目前住在外頭租屋，盼能早日回遷新居。

當地里長則說，居民期待此案已久，希望成功拆除與重建能帶動周邊社區加速重建與改善。前社區主委指出，整合歷程相當艱難，住戶間的溝通與團結是能夠推進案子的重要關鍵，也盼市府持續給予協助。

市府都市更新處表示，該案為目前台北市規模最大、戶數最多的海砂屋重建計畫，未來將在原址興建一棟地上24層、地下5層的新建築，預計2031年竣工落成。