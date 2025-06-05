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中小企業聚落轉攻為守　信義：西區房市現讓利契機

▲▼信義房屋,中區服務總部,開幕,西區鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中西區一向是中小企業主偏好的置產地點，許多人選擇觀望，若真有出售意願，也較願意議價讓利。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

美國總統川普今年4月提出對等關稅政策，導致全球市場出現波動。尤其中小企業聚集的台中市首當其衝，不僅產業信心下滑，當地房市氣氛也隨之轉變。信義房屋專家指出，台中西區一向是中小企業主偏好的置產地點，許多人選擇觀望，若真有出售意願，也較願意議價讓利。

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台中西區一向是中小企業主聚落，但近期在國際經濟不確定因素加劇下，不只買方態度趨於保守。連賣方都有許多人選擇觀望，不急於出售，若真有出售意願，也較願意議價讓利。

自去年第三季央行實施第七波信用管制以來，房市熱度已明顯降溫，而美國近期的貿易政策又進一步強化市場觀望氣氛，買賣雙方皆趨向謹慎，成交量明顯減少。

▲▼台中, SOGO商圈,西區,街景 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲西區是台中最早發展的核心區，吸引許多醫師、教師與中小企業主定居。這些族群資產豐厚，擁有多間房產，對生活圈黏著度高。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋科博館店經理洪晨瑜表示：「目前市場結構已回歸剛性需求為主，例如科博館周邊的老公寓與小坪數電梯大樓，由於總價相對親民、生活機能完善，仍有一定支撐力。」

洪晨瑜指出：「西區是台中最早發展的核心區，具備完善的綠地、文化、教育與交通機能，吸引許多醫師、教師與中小企業主定居。這些族群資產豐厚，擁有多間房產，對生活圈黏著度高。」在當前經濟環境下，傾向穩健持有、不輕易出售，但一旦釋出物件，通常已有心理準備讓利。

產品面來看，西區物件類型多樣，從老公寓、套房、電梯大樓到日式別墅都有，雖然平均屋齡偏高，但地段佳、機能好，仍具市場吸引力。自住型買方偏好總價在1000萬元以下、屋齡40-50年的老公寓，每坪單價約25～30萬元。

▲▼台中, SOGO商圈,西區,街景 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲西區科博館生活圈內擁有SOGO百貨、勤美誠品、金典綠園道三大百貨商圈，進一步帶動房市熱度。（圖／記者陳筱惠攝）

而屋齡30年內的電梯大樓每坪單價約28～40萬元，總價約2000～4000萬元；套房產品則落在500～800萬元間。此外，科博館生活圈內擁有SOGO百貨、勤美誠品、金典綠園道三大百貨商圈，進一步帶動房市熱度。

洪晨瑜認為：「在當前不穩定的大環境下，台中西區房市轉趨理性，回歸基本面。對於有自住需求的民眾來說，這反而是進場卡位優質地段的好時機。建議民眾多看屋、勇於詢價。」

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關鍵字：台中西區房市中小企業觀望信義房屋

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