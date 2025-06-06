盤點北台灣6區台積宅房價　1區「漲過頭」現修正

▲近年各地房市颳起「台積宅」旋風。（圖／記者謝盛帆攝）

記者項瀚／綜合報導

近年各地房市颳起「台積宅」旋風，統計北台灣台積電設廠周圍房價，共可分為6區，5年來竹南、頭份、寶山漲幅都超過5成，其中寶山成屋、竹南預售甚至翻倍成長，但龍潭漲幅相對緩和，近1年甚至出現小跌。

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近年全球AI產業勃興，也帶動半導體供應鏈的成長，尤其是全球半導體產業的龍頭巨擘台積電，在AI浪潮下更是備受關注，近年也屢屢在國內外擴大投資建廠，使各地房市颳起「台積宅」的旋風。

《ETtoday新聞雲》委託台灣房屋，統計台積電在北台灣設廠的周邊行政區，近5年Q1同期的房價不論成屋、預售屋，價格全數上漲，尤其是房價基期較低的竹南、頭份、寶山，漲幅都超過5成，其中寶山成屋、竹南預售屋，5年來甚至翻倍成長。

▲台積電在北台灣設廠的周邊行政區，近5年的房市價量表現。（表／台灣房屋統計）

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「苗栗縣的竹南、頭份預售屋漲勢相當鮮明，由於兩地緊鄰新竹市，且房價遠比新竹市區親民，因此吸納許多新竹民眾移居，使竹南、頭份的房市出現『苗栗門牌、新竹價格』的情況。」

此外，陳定中表示：「加上台積電在竹科竹南園區設廠後，兩地的產業發展蒸蒸日上，也讓預售屋在5年間一路從1、2字頭朝5字頭邁進。」

至於新竹寶山，陳定中表示：「寶山鄉的山坡地範圍大，且部分區段因水庫坐落開發受限，加上緊鄰新竹市的區段為竹科園區，所以全鄉長年少有推案，但伴隨台積電擴大規模，新竹市區的發展又趨近飽和，寶山鄉也吸引到建商目光前往推案，並受惠長期供給稀缺，締造不錯的價量表現。」

▲北台灣設廠地區當中，龍潭近5年的房價漲幅相對低調。（圖／ETtoday製）

北台灣設廠地區當中，龍潭近5年的房價漲幅相對低調，以2025年Q1對比去年，預售、成屋價格反而下跌。陳定中分析：「其中關鍵在於2023年竹科龍潭園區三期的開發進展不順，使台積電放棄在龍科擴大佈局，也讓不少逐台積佈局的買家轉移陣地，大大影響了龍潭房市的能見度，導致房價漲勢收斂。」

不過，東森房屋龍潭北龍加盟店東洪啟榮表示：「台積電在龍科三期要設廠的消息傳出時，造成一波房市熱潮，讓周圍房價超漲1~2成，但後來計畫終止，短線上對當地房市造成衝擊，但現在利空已消化完畢，區域仍有穩定的剛需撐盤，中長期仍是看好。」

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