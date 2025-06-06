北市危老核准破千件　14%失效！專家指致命傷

▲台北市危老核准破千件，寫下里程碑，但同時也有137件失效。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

台北市危老核准破千件，寫下里程碑，但同時也有137件失效，其中又有約一半比例基地面積不到百坪，顯示造價大漲對危老帶來的挑戰。

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台北市建管處資料顯示，台北市核准危老重建計畫共1006案，案件數突破千件寫下新的里程碑，顯示台北市危老方案成功。不過，同時間也發現失效個案突破百件，累計已經有高達137件的核准危老案件失效，比例達14%。

進一步觀察，2020~2021年危老失效案件就高達76件，2022有24件、2023年也有25件，反映疫情後造價大漲的確對於危老帶來挑戰，整體失效的案件中又有64件基地面積不到100坪。

▲台北市危老137件失效案件中，有一半比例都是不到100坪的小基地。（示意圖／記者項瀚攝）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「取得政府危老核准之後，按規定起造人於180日內申請建築執照，並可再申請延展一次，超過期限則予以失效，這波造價大幅上揚，尤其是小基地的開發案本身造價成本就高。」

佳元建設董事長蔡錫全表示：「危老基地小，效益相對低，因此在獎勵值遞減之後，擴大整合基地到300坪以上，危老轉都更的案例也出現不少，然而都更除了要整合更多地主，門檻、時程也相對高，因此建議政府可以再針對都更給予更多利多，哪怕是一點點的優惠，都有望促進地主的參與意願，讓城市變成更美。」

台北市都市更新學會榮譽理事長蔡漢霖表示：「小基危老每坪營建成本30~40萬元都有可能，確實是無法成案的主因之一，危老條例有其時代背景考量，而現今都更已逐步健全，小基地危老案是否還有存在的必要，或是繼續給那麼高的獎勵值，值得進一步探討。」

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