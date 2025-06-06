羨慕愛莉莎莎買杜拜房！住10年台人曝真相　「這區」當地人都不碰

▲愛莉莎莎在杜拜買房。（圖，下同／翻攝自Instagram／goodalicia）



記者施怡妏／綜合報導

YTR愛莉莎莎2024年在泰國買房，最近又在杜拜市區買房，絕美海景房總價不到2000萬台幣，引起熱議，一名住在杜拜10年的網友就分享，若要自住絕對比台北房子CP值高，但當地氣候炎熱，整年有一半的時間都超過40度，且物價高昂、交通擁擠，「不是每個地方都值得買，也不是每棟房子都像廣告那麼美」。

網友在Dcard發文，杜拜的房地產對外國人相對友善，門檻較低，例如外國人可購入永久產權房產，超過200萬AED（約新台幣1630萬元）的房產價值即可申請10年黃金簽證。此外，杜拜房產的租金投報率高達6%至8%，且個人沒有課稅。

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近期很多人到杜拜投資房產，但他強調，杜拜的房市現在很熱，需要警惕泡沫風險，2014年房市曾高點腰斬，「現在又漲起來了，但漲幅已經很高」，未來不確定性增加，尤其是大量預售屋預計於2027至2028年交房，「到時候真怕被套住」。

針對愛莉莎莎購買的區域，他直言，海事城（Maritime City）是「我們在地的杜拜人都不會考慮」，朋友就在海事城開餐廳，今年7月之前就要搬離，因為那一區要蓋房子，商店都被趕走了，該區域的配套根本不完整，商店搬走之後更慘，「看過去是淒涼的海景，並不是照片裡面豪華的樣子，沒有超市、商圈，小孩上學都是問題」。

原PO提醒投資者應重視「地段」，切勿只看廣告照，而需深入研究交通、社區、生活圈等生活機能，杜拜並非完美天堂，夏天高溫可以飆到50度，有一半的時間都是40度以上，加上人口暴漲，導致交通擁堵，物價也高得誇張。

他坦言，杜拜買房不是夢，確實比在台北市買房自住的CP值還要高，若作為收租用途，還需面對租客與物業管理問題，並非「躺著賺」那麼簡單，有意投資務必實地考察、找可靠仲介或法律顧問，「杜拜的確是機會之地，但投資絕不是靠跟風，做足功課才能降低風險。」

貼文獲得原PO（藍星星）授權轉載。