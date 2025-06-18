行政院核定AI基建　台南「AI金三角」聚落助攻房市

▲智慧機器人產業聚落將選址在柳科，將吸引相關產業進駐並有助於區域均衡發展 。（圖／台南市經發局提供）

記者陳致平／台南報導

中央推動大南方新矽谷方案，將以沙崙智慧綠能科學城為核心，擴散研發成果至大南方S廊帶。台南市府經發局長張婷媛表示，行政院已於今年3月核定，在台南沙崙設置AI運算資料中心，其中以柳科、南科、沙崙為金三角聚落，全力協助相關產業在台南落地設廠，吸引更多科技人才進駐台南，這些都成為金三角產業聚落趨勢房市成長拉力。

局長張婷媛說明，AI基礎建設除了算力布建，將於2026年至2029年，建置200 PF (petaflops，每秒千兆次浮點運算) 的算力資源，供產官學研運用，也要提供GPU及伺服器等相關供應鏈進駐的地點。

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經發局已規劃柳營科技工業區、樹谷園區及南科周遭產業園區，將支援沙崙科學城的大南方新矽谷方案，發展AI金三角產業聚落。

目前經發局已盤點各工業區近百公頃的土地，也完成半導體與AI相關供應鏈的調查，台南有足夠的空間供AI相關產業進駐，也可透過市府媒合產業合作夥伴，共同進軍國際市場。

張婷媛補充道。在今年COMPUTEX黃仁勳的演講中，背板就有出現自動化設備商盟立、記憶體廠群聯、網路交換器廠智邦、電源供應器廠台達電等公司的商標，這些供應鏈也都將台南視為重要基地。



此外，經發局也歡迎傳統產業隱形冠軍洽談進駐，其中緯穎科技去年已在台南開工擴廠，預計2027年可以竣工，並將在南科打造研發中心，擴大AI伺服器的接單量能。而伺服器裡不只包含處理器，還有機殼、螺絲、扣件、線材、墊片等，都是隱形冠軍產業鏈可以支援的產品。

南科周邊行政區的房價近年來呈現快速飆漲的趨勢。根據實價登錄資料顯示，善化區的新建案表現亮眼，例如今年3月就出現了2樓、23.21坪的單位以總價1052萬元成交的紀錄，換算單價高達45.32萬元。

▲大南方新矽谷推動方案，政府打算結合沙崙智慧綠能科學城、半導體S廊帶及科技產業園區，並以沙崙為核心串聯中央與地方資源。（圖／台南市府提供）

此外，沙崙智慧綠能科學城與台南高鐵特區一帶也成為推案新熱區，這主要歸因於台南高鐵特區受惠於便捷的高鐵交通，並能透過國道1號、3號、台86線等快速路網，迅速連結南科與東區百貨購物商圈，大幅提升了生活機能。

同時，台南捷運深綠線積極推動，預計將串聯南科與台南高鐵特區，這也進一步吸引了不少都會新貴、科技廠商以及中北部高資產族群南下提前卡位。

南科地區產業的完整性、大量就業機會以及高鐵特區的發展，都為區域房市注入了強勁的動能，使得台南南科的房市深具發展潛力。