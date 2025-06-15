3月才剛交屋就房屋稅單　稅務局解答：關鍵在過戶日

▲房屋買賣時間點很重要，影響房屋稅款由誰負責，每年2月最後一日為納稅人認定的基準日。 （示意圖／記者陳筱惠攝）

記者陳致平／綜合報導

台中市稅務局指出，根據現行房屋稅新制規定，每年2月最後一日為納稅人認定的基準日。只要在此日前完成過戶登記，即便還沒交屋，當年度整期的房屋稅仍由新登記屋主負責繳納。

稅務局表示，近期收到一名梧棲區民眾大黃反映，自己於2025年1月與賣方簽訂房屋買賣契約，並於2月完成建物過戶登記，一直到3月才實際交屋，卻收到整年房屋稅繳款書，質疑為何應由自己繳納整年稅額。

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對此，稅務局表示，自2024年7月1日起實施的新制規定，房屋稅的納稅義務基準日為每年2月最後一日，房屋稅則於每年5月1日至5月31日間開徵，課稅期間為前一年度7月1日至當年6月30日。因此，依法需由新屋主大黃負擔房屋稅。

由於該戶房屋在2月最後一日即已於地政事務所完成移轉登記，稅籍資料顯示為買方所有，因此稅務局依法於5月寄送2025年當年期的房屋稅繳款書予買方，買方即為當年度納稅義務人，須負責繳納全期房屋稅。

稅務局也提醒民眾，若房屋使用用途有變更，導致房屋稅額減少，應在當期開徵前40日內（即3月22日前）主動向房屋所在地的稅捐稽徵機關申報，經核定後即可於當期生效；若逾期申報或導致稅額增加，則將自次期生效。若使用情形未變則無需再次申報。

稅務機關也提醒民眾，房屋稅應於6月2日前繳清，若超過期限，每延遲3天將加收1%滯納金，最多累積至10%。舉例來說，若原應繳稅額為1萬元，逾期3天將需多付100元，若達30天未繳，連續30天都沒繳，滯納金最高10%，累計將高達5500元，而且還會被移送強制執行。