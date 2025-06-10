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知名餐飲集團傳欠薪　美術館房產4740萬全送法拍

記者張雅雲／高雄報導

從高雄發跡的知名連鎖咖啡集團「黑浮」，在地知名度超高，去年底陸續傳出財務問題，還爆出積欠員工薪水，目前全台多間分店均已結束營業，該集團負責人名下位於高雄美術館特區的房產， 因清償票款強制執行遭到法拍，一拍合計底價4740萬元，7月3日開標。

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▲▼ 黑浮 。（圖／記者張雅雲攝）

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▲從高雄發跡的知名連鎖咖啡集團「黑浮」，去年底陸續傳出財務問題，全台多間分店均已結束營業。（圖／記者張雅雲攝）

高雄發跡、成立13 年的知名連鎖咖啡店黑浮國際餐飲集團，全台坐擁11 間門市，但去年9月起無預警宣布部分門市歇業，去年底更被員工爆料，出現財務危機，甚至積欠薪水、廠商貨款、會員點數無法兌現等，最後全台門市全部歇業。

▲▼ 黑浮 。（圖／記者張雅雲攝）

▲黑浮負責人名下資產遭到中租迪和查封，進入法拍，拍賣原因均為「清償票款」強制執行。（圖／記者張雅雲攝）

根據該公司徵才網站指出，黑浮由「優妮斯開發機構」指派「知所全球資本有限公司」正式接手餐飲事業，全面重塑品牌價值，在「原址籌備新店」。

根據高雄地方法院公告，黑浮負責人名下資產遭到中租迪和查封，進入法拍，拍賣原因均為「清償票款」強制執行，共有2標，2物件均位於美術館特區， 底價分別為3520萬元、1220萬元，2標總底價合計為4740萬元，7月3日進行第一拍。

▲▼ 黑浮 。（圖／記者張雅雲攝）

▲2物件均位於美術館特區，7月3日進行第一拍。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋愛河之心特許加盟店店東林家福表示，美術館特區有佔地41公頃的內惟埤文化園區，並有高雄市立美術館，藝文氣息相當發達，也是高雄傳統豪宅聚落，對高端客群具備一定的吸引力。中山國小、七賢國中等學校為知名明星學校，也吸引不少重視學區的家長進駐美術館。

區域大樓屋齡多在10~20年，依屋況、裝潢不同，單價約35~40萬元，區內只有少數大樓規劃套房產品，屋齡10~20年，因戶數較多，單價相較一般住家大樓便宜10~15%，單價約32萬元上下。該區屋齡5年內大樓，已經站上5字頭，屋齡5~10年大樓，單價約40~45萬元，買氣相當穩定。

位置 案名 坪數 屋齡 底價 單價 一拍日期
美術北五街 擁樂 82.1坪 12年 3520萬 42.8萬 7月3日
美術東四路 美術白天鵝 28.37坪 2年 1220萬 43萬 7月3日

▲黑浮負責人名下資產遭法拍。（ETtoday製表）

寬頻房訊發言人徐華辰分析，近年南台灣受惠產業建設議題，帶動房價漲勢快又猛，又有物價飆漲、房貸利率連升，此外，北高有台積電設廠，也有不少上下游產業鏈的買家湧入美術館特區，帶動區域房價持續提升，以現階段一拍來看，底價算是符合區域行情，研判二拍以後較有機會拍出。

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關鍵字：黑浮咖啡拍賣美術館黑浮集團法拍

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